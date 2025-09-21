Hombre es arrestado y acusado de tiroteo mortal en New Hampshire

Nashua - Un hombre armado abrió fuego el sábado en un country club de New Hampshire mientras se celebraba una boda, matando a una persona e hiriendo a otras dos, dijeron las autoridades. Un sospechoso está bajo custodia.

La persona que murió en el Sky Meadow Country Club en Nashua era un hombre de 59 años identificado como Robert Steven DeCesare, según el fiscal general de New Hampshire, John Formella, y el jefe de policía de Nashua, Kevin Rourke.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Hunter Nadeau, de 23 años, y dijeron que había sido arrestado y acusado de un cargo de asesinato en segundo grado por dispararle a sabiendas a DeCesare.

“Es probable que se presenten cargos adicionales, incluso para las víctimas de disparos adicionales”, dijeron Formella y Rourke en un comunicado. Dijeron que esperan que Nadeau sea procesado en el Noveno Tribunal de Circuito en Nashua el lunes.

Las autoridades inicialmente pensaron que podría haber dos tiradores, pero luego dijeron que solo había uno.

Los investigadores todavía estaban trabajando para determinar un motivo, dijo el fiscal general adjunto senior de New Hampshire, Peter Hinckley. Las autoridades dijeron que no existe una conexión conocida entre Hunter Nadeau y Robert Steven DeCesare.

La información sobre el estado de las víctimas heridas no estuvo disponible de inmediato.

Tom Bartelson, de Pepperell, Massachusetts, quien estaba en el country club, describió una escena caótica que se desarrolló cerca de la boda de su sobrino. Dijo que escuchó al tirador decir “los niños están a salvo” y “Free Palestine” y parecía estar apuntando a alguien.

“Nos reunimos para un baile para los novios y luego todo el caos se desató”, dijo. “Escuchamos unos seis disparos y todo el mundo se agachó para cubrirse y, de repente, nos llevaron a lugares seguros y cosas así”.

Dijo que algunas personas se cayeron al suelo e intentaron alejarse de la escena. Hubo mucho pánico, dijo.

“Estábamos tratando de mantener seguros a los miembros de la familia”, dijo. “Mantener a todos abajo y tratar de encontrar lugares seguros”.

La madre de Robert Steven DeCesare, el hombre que murió, había descrito antes que no podía encontrar a su hijo después de que le dispararan.

“Se cayó. Mi nuera y mi nieta escaparon... Vieron a mi hijo caer y vieron sangre”, dijo la madre, Evie O’Rourke, de Salem, New Hampshire.

Emily Ernst, que estaba en la escena, dijo que vio a un hombre armado vestido de negro.

“Tenía una máscara puesta. Simplemente lo vimos levantar el arma y luego corrimos”, dijo Ernst. “Corrí por la cocina para salvar mi vida”.

Un video aéreo de WMUR-TV mostró a varios socorristas dirigiéndose a la escena. Más tarde, el alcalde de Nashua, Jim Donchess, dijo que tenía fe en la policía para “llegar al fondo de esto y llevar al perpetrador ante la justicia”.

Añadió: “Creo que el mensaje es para cada comunidad que existe es que no importa lo improbable que parezca, puede suceder donde vives”.

La representante de Estados Unidos, Maggie Goodlander, dijo en un comunicado que estaba “siguiendo de cerca los trágicos informes de un tiroteo esta noche en Sky Meadow Country Club en Nashua” y que su corazón estaba con las víctimas, sus familias y la comunidad.