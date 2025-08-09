Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Al menos tres personas heridas tras tiroteo en Times Square en Nueva York

Una persona fue detenida y está siendo interrogada por la balacera

9 de agosto de 2025 - 1:43 PM

Un video publicado en redes sociales mostró a la gente huyendo del lugar de los hechos. (KYLE MAZZA)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York, informó el Departamento de Policía de Nueva York el sábado.

Una persona fue detenida y está siendo interrogada por la balacera ocurrida de madrugada, agregaron las autoridades. Por el momento no se han presentado cargos.

Un video publicado en redes sociales mostró a la gente huyendo del lugar de los hechos y a agentes de policía rodeando un auto y atendiendo a los heridos que yacían en el suelo. Varios han sido hospitalizados, pero sus lesiones no suponen un peligro para sus vidas, explicó la policía.

El tiroteo tuvo lugar a la 1:20 de la madrugada. Por el momento no había más detalles acerca de lo ocurrido.

La Ciudad de Nueva York ha experimentado una notable disminución de la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, registró la menor cantidad de tiroteos en décadas, y un 23% menos que el año pasado.

Nueva York prohíbe las armas de fuego en ciertos lugares denominados “sensibles”, como el transporte público, hospitales, escuelas y Times Square, y exige que los propietarios de pistolas demuestren tener “buena conducta moral”. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó en abril atender una impugnación contra las leyes de armas del estado.

