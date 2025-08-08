Fallece sospechoso y oficial de la policía resulta herido en incidente registrado en la Universidad de Emory en Atlanta

La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo.

Un presunto tirador en el campus de la Universidad de Emory, en Atlanta, murió y un agente de la policía resultó herido tras responder este viernes a reportes de un tirador activo.

El incidente ocurrió cerca de la entrada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde empleados de la agencia federal dijeron que las balas impactaron las ventanas de varios edificios de la agencia.

La Universidad de Emory anunció en una publicación en X que la orden de refugiarse en el lugar había sido levantada, pero pidió evitar el área.

“Estamos horrorizados por las noticias que llegan desde la Universidad de Emory y oramos por la seguridad de toda la comunidad universitaria”, dijo el fiscal general de Georgia, Chris Carr.

El personal de un deli cerca del campus cerró las puertas y se atrincheró en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones del restaurante General Muir, dijo que quienes estaban dentro escucharon una ráfaga de disparos.