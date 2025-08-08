Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
83°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fallece sospechoso y oficial de la policía resulta herido en incidente registrado en la Universidad de Emory en Atlanta

De momento, las autoridades no han revelado la identidad del sospechoso

8 de agosto de 2025 - 6:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Universidad Emory alerta sobre tirador activo y pide a estudiantes refugiarse

Universidad Emory alerta sobre tirador activo y pide a estudiantes refugiarse

La policía de Atlanta informó que estaba atendiendo reportes de un tirador activo.

Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un presunto tirador en el campus de la Universidad de Emory, en Atlanta, murió y un agente de la policía resultó herido tras responder este viernes a reportes de un tirador activo.

RELACIONADAS

El incidente ocurrió cerca de la entrada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde empleados de la agencia federal dijeron que las balas impactaron las ventanas de varios edificios de la agencia.

La Universidad de Emory anunció en una publicación en X que la orden de refugiarse en el lugar había sido levantada, pero pidió evitar el área.

“Estamos horrorizados por las noticias que llegan desde la Universidad de Emory y oramos por la seguridad de toda la comunidad universitaria”, dijo el fiscal general de Georgia, Chris Carr.

El personal de un deli cerca del campus cerró las puertas y se atrincheró en el interior. Brandy Giraldo, directora de operaciones del restaurante General Muir, dijo que quienes estaban dentro escucharon una ráfaga de disparos.

“Sonaba como fuegos artificiales, uno tras otro”, relató.

Tags
Breaking NewsDisparosAtlantaGeorgia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: