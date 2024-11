Aliados de Kamala Harris culpan a Joe Biden por la contundente derrota de la vicepresidenta

El nombre de Joe Biden no estaba en la boleta, pero es probable que la historia recuerde la rotunda derrota de Kamala Harris como un fracaso también para él.

“La mayor responsabilidad de esta derrota recae en el presidente Biden” , dijo Andrew Yang, quien compitió contra Biden en 2020 por la nominación demócrata y apoyó la fallida candidatura de Harris. “Si hubiera renunciado en enero y no en julio, podríamos estar en un lugar muy diferente” .

“Tal vez en 20 o 30 años, la historia recordará a Biden por algunos de estos logros”, dijo Thom Reilly, codirector del Centro para una Democracia Independiente y Sostenible de la Universidad Estatal de Arizona. “Pero a corto plazo, no sé si podrá escapar del legado de ser el presidente que derrotó a Donald Trump solo para dar paso a otro gobierno de Donald Trump cuatro años después” .

“El resultado de estas elecciones no es lo que queríamos, pero la luz de la promesa de Estados Unidos siempre arderá brillante mientras sigamos luchando", dijo la derrotada candidata presidencial demócrata.

Algunos demócratas de alto nivel, entre ellos, tres asesores de la campaña de Harris, expresaron una profunda frustración con Biden por no haber reconocido antes en el ciclo electoral que no estaba a la altura del desafío. Los asesores hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente.