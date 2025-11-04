Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arrestan a dos hombres de Massachusetts por explosión en Escuela de Medicina de Harvard

Ocurrió el sábado en el edificio Goldenson de la Facultad de Medicina de la prestigiosa universidad

4 de noviembre de 2025 - 3:15 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La oficina del FBI en Boston anunció los arrestos en las redes sociales antes de una conferencia de prensa a la 1 p.m. No proporcionó más detalles.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Boston— Dos hombres de Massachusetts han sido arrestados en relación con una explosión el fin de semana en la Escuela de Medicina de Harvard, dijeron las autoridades el martes.

La oficina del FBI en Boston anunció los arrestos en las redes sociales antes de una conferencia de prensa a la 1 p.m. No proporcionó más detalles.

La explosión ocurrió la madrugada del sábado en el cuarto piso del edificio Goldenson de la Escuela de Medicina de la prestigiosa universidad, que alberga laboratorios y oficinas asociadas con el Departamento de Neurobiología de la escuela.

Nadie resultó herido.

Funcionarios de la facultad de medicina dijeron que la explosión no causó daños estructurales y que todos los laboratorios y equipos permanecieron intactos. El Departamento de Bomberos de Boston determinó que la explosión fue intencional. La policía dijo que los agentes no encontraron dispositivos adicionales durante una inspección del edificio.

Un oficial que respondió a una alarma de incendio esa mañana se encontró con dos personas que salían corriendo del edificio, dijo la policía de la universidad.

Tags
Breaking NewsUniversidad de HarvardExplosiónMedicinaFBI
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: