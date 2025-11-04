Arrestan a dos hombres de Massachusetts por explosión en Escuela de Medicina de Harvard
Ocurrió el sábado en el edificio Goldenson de la Facultad de Medicina de la prestigiosa universidad
4 de noviembre de 2025 - 3:15 PM
4 de noviembre de 2025 - 3:15 PM
Boston— Dos hombres de Massachusetts han sido arrestados en relación con una explosión el fin de semana en la Escuela de Medicina de Harvard, dijeron las autoridades el martes.
La oficina del FBI en Boston anunció los arrestos en las redes sociales antes de una conferencia de prensa a la 1 p.m. No proporcionó más detalles.
La explosión ocurrió la madrugada del sábado en el cuarto piso del edificio Goldenson de la Escuela de Medicina de la prestigiosa universidad, que alberga laboratorios y oficinas asociadas con el Departamento de Neurobiología de la escuela.
Nadie resultó herido.
Funcionarios de la facultad de medicina dijeron que la explosión no causó daños estructurales y que todos los laboratorios y equipos permanecieron intactos. El Departamento de Bomberos de Boston determinó que la explosión fue intencional. La policía dijo que los agentes no encontraron dispositivos adicionales durante una inspección del edificio.
Un oficial que respondió a una alarma de incendio esa mañana se encontró con dos personas que salían corriendo del edificio, dijo la policía de la universidad.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: