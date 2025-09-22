Arrestan a un hombre por apuntar con láser al Marine One con Donald Trump a bordo

Washington — Un hombre acusado de apuntar con un puntero láser al Marine One con el presidente Donald Trump a bordo del helicóptero fue arrestado por un cargo criminal federal, según un expediente judicial del lunes.

Jacob Samuel Winkler está acusado de apuntar con el rayo de un puntero láser a un avión, un delito grave punible con una pena máxima de prisión de cinco años. Los registros judiciales en línea no enumeran la edad o la ciudad natal de Winkler ni dicen si tiene un abogado que lo represente.

Marine One estaba en el aire el sábado cerca de la Casa Blanca cuando un oficial de patrulla del Servicio Secreto de Estados Unidos vio a Winkler caminando por una acera, sin camisa y hablando en voz alta solo, escribió el oficial en una declaración jurada. El oficial dijo que le apuntó con una linterna a Winkler, quien aparentemente tomó represalias apuntando con un rayo láser rojo a la cara del oficial.

Cuando Marine One sobrevoló sus cabezas, Winkler miró hacia arriba y apuntó con el puntero láser al helicóptero, según el oficial. Después de que el oficial lo esposó, Winkler habló repetidamente sobre disculparse con Trump, dice la declaración jurada.

El expediente judicial no dice si alguien a bordo del helicóptero notó el láser. Pero el oficial dijo que la conducta de Winkler podría haber cegado o desorientado temporalmente a un piloto, lo que pondría a Marine One en riesgo de una colisión en el aire con otros helicópteros en el área.