Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
22 de septiembre de 2025
80°nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Arrestan a un hombre por apuntar con láser al Marine One con Donald Trump a bordo

Jacob Samuel Winkler enfrenta cargos federales, lo que podría acarrear una pena de prisión de hasta cinco años

22 de septiembre de 2025 - 6:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump y Melania llegan a Inglaterra en Marine One. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington — Un hombre acusado de apuntar con un puntero láser al Marine One con el presidente Donald Trump a bordo del helicóptero fue arrestado por un cargo criminal federal, según un expediente judicial del lunes.

RELACIONADAS

Jacob Samuel Winkler está acusado de apuntar con el rayo de un puntero láser a un avión, un delito grave punible con una pena máxima de prisión de cinco años. Los registros judiciales en línea no enumeran la edad o la ciudad natal de Winkler ni dicen si tiene un abogado que lo represente.

Marine One estaba en el aire el sábado cerca de la Casa Blanca cuando un oficial de patrulla del Servicio Secreto de Estados Unidos vio a Winkler caminando por una acera, sin camisa y hablando en voz alta solo, escribió el oficial en una declaración jurada. El oficial dijo que le apuntó con una linterna a Winkler, quien aparentemente tomó represalias apuntando con un rayo láser rojo a la cara del oficial.

Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.El servicio conmemorativo para Kirk, a quien Trump atribuye un papel decisivo en su victoria electoral de 2024, convocaría a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el polémico líder de 31 años.Walt Nauta, asistente personal del presidente Donald Trump, a la izquierda, y Daniel Torok, fotógrafo principal de la Casa Blanca, cargan documentos al llegar a la Base Aérea Luke.
1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong

Cuando Marine One sobrevoló sus cabezas, Winkler miró hacia arriba y apuntó con el puntero láser al helicóptero, según el oficial. Después de que el oficial lo esposó, Winkler habló repetidamente sobre disculparse con Trump, dice la declaración jurada.

El expediente judicial no dice si alguien a bordo del helicóptero notó el láser. Pero el oficial dijo que la conducta de Winkler podría haber cegado o desorientado temporalmente a un piloto, lo que pondría a Marine One en riesgo de una colisión en el aire con otros helicópteros en el área.

Winkler dijo a los investigadores que apunta con el láser “a todo tipo de cosas, como señales de alto”, y que no sabía que no podía apuntarlo a Marine One, dice la declaración jurada. Los investigadores también encontraron un pequeño cuchillo en su posesión, según el oficial.

Tags
Breaking NewsDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 22 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: