Autoridades de Florida anuncian más de 6,000 arrestos de inmigrantes

Tallahassee— En los últimos cinco meses, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Florida han arrestado a más de 6,000 personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en el país, anunció el viernes un funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), mientras el estado continúa con su enfoque agresivo para ayudar a llevar a cabo la agenda de deportación masiva de Donald Trump.

Ese total se compara con los más de 5,000 arrestos llevados a cabo durante un período de tres meses en el área de Los Ángeles, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y los más de 940 arrestos que los funcionarios realizaron durante un mes en una operación en Washington, D. C.

Los oficiales locales y estatales en Florida han sido facultados para lanzar un amplio esfuerzo de control de inmigración para arrestar a los residentes que carecen de estatus legal, gracias al resurgimiento por parte de la administración de Trump de un antiguo programa federal que delega autoridad a la policía local, a los alguaciles del condado y a las agencias estatales.

PUBLICIDAD

El estado de adopción del presidente ha visto más departamentos locales y estatales adherirse a los acuerdos conocidos como acuerdos 287(g) que cualquier otro estado. Algunas instituciones participantes parecen tener poco o nada que ver con el control de inmigración, incluido el Departamento de Servicios de Lotería de Florida.

El viernes, los funcionarios anunciaron que una operación llevada a cabo por socios locales, estatales y federales resultó en más de 350 arrestos en el centro de Florida en el lapso de cuatro días. En declaraciones a los periodistas en un evento en Cocoa, Florida, Jeff Dinise, jefe de la patrulla del sector de Miami de la CBP, dijo que el gobierno federal no tiene “mejor socio” que el estado de Florida, y lo considera un modelo nacional.

“El estado de Florida y nuestros alguaciles de Florida se han integrado en cada faceta de la seguridad nacional”, dijo Dinise.

1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS 1 / 18 "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Compartir

En un estado donde casi una cuarta parte de los residentes son nacidos en el extranjero y gran parte de la economía es impulsada por el turismo, la hospitalidad y la agricultura, Florida es un lugar privilegiado para que las fuerzas del orden encuentren y detengan a personas sospechosas de encontrarse ilegalmente en el país, en operaciones dirigidas que los defensores de los inmigrantes argumentan que son discriminatorias. Las paradas de tráfico destinadas a atrapar a trabajadores inmigrantes sin estatus de camino a un lugar de trabajo han llevado al arresto de al menos dos ciudadanos estadounidenses en Florida.

El estado también está pagando cientos de millones de dólares para albergar a inmigrantes detenidos para el gobierno federal, manteniéndolos en instalaciones administradas por el estado mientras apelan sus casos o esperan la deportación. El centro de detención improvisado en los Everglades de Florida, denominado “Alligator Alcatraz”, ha sido objeto de múltiples demandas federales que buscan cerrar el remoto complejo de tiendas de campaña y remolques.

PUBLICIDAD