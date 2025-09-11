Inmigrantes detenidos comienzan a llegar a antigua prisión de Tennessee

Memphis— Detenidos inmigrantescomenzaron a llegar, este jueves, a una antigua prisión de Tennessee que se ha convertido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), dijo el operador de la instalación, CoreCivic Inc..

El contratista privado dijo el miércoles por la noche que ha comenzado a recibir detenidos en el Centro de Detención del Oeste de Tennessee, en la zona rural de Mason, ubicado a unas 37 millas al noreste de Memphis.

Las llegadas se producen después de que los funcionarios de Mason aprobaran acuerdos con el ICE y CoreCivic el 12 de agosto, a pesar de las fuertes objeciones de los residentes y activistas molestos durante una reunión pública contenciosa.

Durante años, la prisión sirvió como un importante motor económico para Mason. Se cerró en 2021 después de que el presidente Joe Biden ordenara al Departamento de Justicia de Estados Unidos que dejara de renovar los contratos con ciertos centros de detención. El presidente Donald Trump revirtió esa orden en enero.

Los contratos fueron aprobados en medio de un impulso de Trump para las deportaciones masivas de inmigrantes. Trump ha promocionado un centro de detención en los Everglades de Florida denominado “Alligator Alcatraz”, donde las denuncias de maltrato a los detenidos han provocado demandas de defensores de los derechos civiles y grupos ecologistas.

Los opositores al centro de detención de Tennessee, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), han expresado su preocupación de que los detenidos puedan ser objeto de abusos y negligencia.

El alcalde de Mason, Eddie Noeman, ha dicho que la instalación del ICE traerá empleos y desarrollo económico a la ciudad, que ha tenido problemas financieros y necesita mejoras en la infraestructura.

Se espera que la instalación del ICE cree casi 240 nuevos puestos de trabajo, incluyendo puestos para oficiales de detención a una tasa de pago de $26.50 por hora, según CoreCivic. La instalación también generaría alrededor de $325,000 en ingresos anuales por impuestos sobre la propiedad y $200,000 en una cuota anual para Mason que podría utilizarse para escuelas, mejoras de infraestructura y otros proyectos, ha dicho la compañía.

En 2022, Mason llegó a un acuerdo con el estado de Tennessee después de que intentara hacerse cargo de las finanzas de la ciudad tras años de supuesta mala gestión. Algunos miembros del público que hablaron en la reunión de agosto dijeron que Mason es una ciudad de mayoría negra con una historia de ser ignorada y tratada con falta de respeto.

La agencia de correcciones de Tennessee ha multado a CoreCivic con $44.7 millones en cuatro prisiones por violaciones desde 2022 hasta febrero, incluso por falta de personal. Los registros obtenidos por AP también muestran que la compañía ha gastado más de $4.4 millones para resolver cerca de 80 demandas y quejas extrajudiciales alegando maltrato — incluyendo al menos 22 muertes de reclusos — en cuatro prisiones y dos cárceles de Tennessee desde 2016 hasta septiembre de 2024.

El contralor estatal publicó auditorías mordaces sobre la compañía en 2017, 2020 y 2023.