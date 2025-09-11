Opinión
11 de septiembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Inmigrantes detenidos comienzan a llegar a antigua prisión de Tennessee

La instalación, ubicada a unas 37 millas al noreste de Memphis, es utilizada por ICE

11 de septiembre de 2025 - 2:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Instalaciones de CoreCivic en Tennessee, EE.UU. (George Walker IV)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Memphis— Detenidos inmigrantescomenzaron a llegar, este jueves, a una antigua prisión de Tennessee que se ha convertido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), dijo el operador de la instalación, CoreCivic Inc..

El contratista privado dijo el miércoles por la noche que ha comenzado a recibir detenidos en el Centro de Detención del Oeste de Tennessee, en la zona rural de Mason, ubicado a unas 37 millas al noreste de Memphis.

Las llegadas se producen después de que los funcionarios de Mason aprobaran acuerdos con el ICE y CoreCivic el 12 de agosto, a pesar de las fuertes objeciones de los residentes y activistas molestos durante una reunión pública contenciosa.

Durante años, la prisión sirvió como un importante motor económico para Mason. Se cerró en 2021 después de que el presidente Joe Biden ordenara al Departamento de Justicia de Estados Unidos que dejara de renovar los contratos con ciertos centros de detención. El presidente Donald Trump revirtió esa orden en enero.

Los contratos fueron aprobados en medio de un impulso de Trump para las deportaciones masivas de inmigrantes. Trump ha promocionado un centro de detención en los Everglades de Florida denominado “Alligator Alcatraz”, donde las denuncias de maltrato a los detenidos han provocado demandas de defensores de los derechos civiles y grupos ecologistas.

Los opositores al centro de detención de Tennessee, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), han expresado su preocupación de que los detenidos puedan ser objeto de abusos y negligencia.

A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño.Alligator Alcatraz’ está ubicado en un paraje natural repleto de humedales y de gran valor ecológico por la fauna y la vegetación que acoge. Apenas unas decenas de kilómetros lo separan del Parque Nacional de los Everglades.La apertura del centro vino acompañada de críticas por parte de políticos locales y grupos ambientalistas. Sus denuncias se centran en que la celeridad con la que se erigió la infraestructura es incompatible con el cumplimiento de las leyes ambientales.
1 / 18 | "Alligator Alcatraz": Donald Trump visita polémico centro de detención de inmigrantes en Florida. A eso de las 10:00 a.m., hora local, el presidente estadounidense, Donald Trump, visitó este martes, junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, las instalaciones de un nuevo centro de detención para migrantes en el estado sureño. - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

El alcalde de Mason, Eddie Noeman, ha dicho que la instalación del ICE traerá empleos y desarrollo económico a la ciudad, que ha tenido problemas financieros y necesita mejoras en la infraestructura.

Se espera que la instalación del ICE cree casi 240 nuevos puestos de trabajo, incluyendo puestos para oficiales de detención a una tasa de pago de $26.50 por hora, según CoreCivic. La instalación también generaría alrededor de $325,000 en ingresos anuales por impuestos sobre la propiedad y $200,000 en una cuota anual para Mason que podría utilizarse para escuelas, mejoras de infraestructura y otros proyectos, ha dicho la compañía.

En 2022, Mason llegó a un acuerdo con el estado de Tennessee después de que intentara hacerse cargo de las finanzas de la ciudad tras años de supuesta mala gestión. Algunos miembros del público que hablaron en la reunión de agosto dijeron que Mason es una ciudad de mayoría negra con una historia de ser ignorada y tratada con falta de respeto.

La agencia de correcciones de Tennessee ha multado a CoreCivic con $44.7 millones en cuatro prisiones por violaciones desde 2022 hasta febrero, incluso por falta de personal. Los registros obtenidos por AP también muestran que la compañía ha gastado más de $4.4 millones para resolver cerca de 80 demandas y quejas extrajudiciales alegando maltrato — incluyendo al menos 22 muertes de reclusos — en cuatro prisiones y dos cárceles de Tennessee desde 2016 hasta septiembre de 2024.

El contralor estatal publicó auditorías mordaces sobre la compañía en 2017, 2020 y 2023.

La compañía con sede en Brentwood, Tennessee, se ha defendido señalando los problemas en la industria con la contratación y el mantenimiento de los trabajadores.

