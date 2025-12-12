Autoridades determinan que la muerte de un puertorriqueño en montaña rusa de Universal Orlando fue accidental

Orlando, Florida - La muerte de un puertorriqueño de 32 años tras subirse a una montaña rusa de alta velocidad en un parque temático de Universal Studios fue accidental y se ha cerrado la investigación, informó el viernes una oficina del sheriff de Florida.

Según el informe de la oficina del sheriff del condado de Orange, en Orlando, un vídeo de seguridad mostraba a Kevin Rodríguez Zavala “activo y bien” al principio de la atracción, pero inconsciente y encorvado en su asiento al final.

Cuando el vehículo se detuvo, Zavala sangraba por la cara y tenía el cuerpo contorsionado, según los testigos.

Anna Marshall, una doctora en medicina que estaba en la cola para subir a la atracción, dijo que Zavala estaba encorvado y rodeado de sangre cuando la montaña rusa volvió a la plataforma de embarque. El brazo le colgaba por encima de la atracción y el fémur estaba partido por la mitad y apoyado en el respaldo de la silla de la atracción, según declaró a los investigadores.

Zavala utilizaba una silla de ruedas. Mientras Marshall le prestaba ayuda, la novia de Zavala, Javiliz Cruz Robles, que iba junto a él en el trayecto, le dijo al médico que tenía varillas metálicas en la espalda de una operación anterior de columna.

“La doctora Marshall explicó que no creía que el hecho de que Kevin Rodríguez Zavala no tuviera uso de las piernas fuera la única razón por la que ocurrió”, decía el informe.

La familia de Zavala también ha dicho que su discapacidad espinal no causó su muerte el 17 de septiembre. La oficina de prensa del abogado Ben Crump, que representa a la familia de Zavala, no devolvió el viernes una consulta enviada por correo electrónico sobre el informe de la oficina del sheriff.

Zavala presentaba un traumatismo facial grave cuando la atracción se detuvo. Todavía estaba sujeto a su asiento por una barra de seguridad, que los operadores de la atracción tuvieron dificultades para soltar durante 10 minutos, según declaró Sebastián Torres, paramédico de Universal, a los investigadores de la oficina del sheriff.

“‘El invitado quedó atrapado en el vehículo de la atracción boca abajo, cayéndose de su asiento, con las piernas invertidas’”, escribió Torres en una declaración incluida en el informe.

Cruz Robles dijo a los investigadores que un operador de la atracción tuvo que empujar varias veces hacia abajo el sistema de sujeción del regazo de Zavala antes de que quedara bien colocado cuando subieron por primera vez a la atracción. Cuando la montaña rusa comenzó el primer movimiento hacia abajo, dijo que Zavala voló hacia adelante y se golpeó la cabeza. Durante el viaje, Zavala se golpeó la cabeza varias veces más, y Cruz Robles dijo que lo intentó pero no pudo retenerlo.

“Javiliz gritaba pidiendo ayuda, pero debido a que estaba en medio del trayecto, nadie la oyó gritar pidiendo ayuda hasta que el carro del tren se estaba acercando a la estación”, decía el informe.

Tras realizar la autopsia, el médico forense de la zona de Orlando dictaminó que la muerte de Zavala había sido un accidente.