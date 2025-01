Autos alquilados en Turo estuvieron involucrados en dos incidentes letales el Día de Año Nuevo en Estados Unidos

En un comunicado emitido el miércoles, Turo manifestó que estaba “devastada por estos horribles incidentes” y que seguía “dedicada a ayudar a las autoridades en todo lo que podamos”. Aunque ambos incidentes involucraron vehículos alquilados en esta plataforma, el FBI ha dicho que no ha encontrado “ningún vínculo definitivo” entre el ataque de Nueva Orleans y la explosión de Las Vegas.

¿Qué es Turo?

¿Cómo se usó Turo para los coches involucrados en estos eventos del Año Nuevo?

Los investigadores no han encontrado conexiones definitivas entre el ataque del miércoles en Nueva Orleans y la explosión posterior en Las Vegas. Pero ambos incidentes involucraron vehículos alquilados en Turo.

Las autoridades han dicho que la Cybertruck involucrada en la explosión de Las Vegas fue alquilada a través de la aplicación Turo en Colorado . Kevin McMahill, el sheriff del condado de Clark, que incluye Las Vegas, informó el miércoles que las autoridades sabían quién tomó en renta el vehículo, pero que no revelarían el nombre hasta que los investigadores determinen si es la misma persona que murió.

¿Qué más ha dicho la compañía?

El miércoles, la compañía también afirmó que no creía “que ninguno de los arrendatarios tuviera antecedentes penales que los hubiera identificado como una amenaza de seguridad”. The Associated Press solicitó más comentarios el jueves.