El Paso, Texas — Ocho personas resultaron heridas al ser baleadas en una fiesta de Texas el viernes por la noche, de acuerdo con un reporte noticioso.

La policía de El Paso, Texas, informó que el tiroteo se registró en Swan Drive, cerca del Country Club de El Paso, en la zona de Upper Valler, alrededor de las 9:45 de la noche, reportó, la televisora KVIA.

De momento, no había información disponible sobre las víctimas, pero KVIA reportó que la policía dijo que los heridos fueron trasladados al hospital.

Un operador del Departamento de Bomberos de El Paso comentó a la televisora que tres víctimas sufrieron heridas graves y otras tres tenían heridas leves, mientras que el estado de otras dos no fue dado a conocer.

La policía no dijo si se había realizado algún arresto, de acuerdo con KVIA.

La división combinada de comunicaciones del Departamento de Policía y el Departamento de Bomberos de El Paso no respondió inmediatamente a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional.