Calabaza inflable “fugitiva” asusta a policías que intentan atraparla

Parma Heights— La policía del noreste de Ohio persiguió una calabaza inflable fugitiva después de recibir llamadas sobre un objeto inflable grande y naranja a la fuga.

Las imágenes de la cámara corporal del Departamento de Policía de Parma Heights muestran que la calabaza inflable que rodaba por la calle era difícil de agarrar.

Los agentes finalmente detuvieron la calabaza el martes por la noche. Las imágenes muestran a un oficial agarrando la calabaza gigante de plástico y diciéndole a un colega que la estaba “siguiendo” pero “seguía volando”.

Después de su captura, varios oficiales intentaron desinflar la calabaza, pero fracasaron y tuvieron que trabajar juntos para empujar la bola naranja gigante en la parte trasera de un coche de policía.

“Nunca había visto eso antes”, se puede escuchar a un oficial decir de la decoración inflable de Halloween apretada en el asiento trasero.