9 de octubre de 2025
85°tormenta
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Calabaza inflable “fugitiva” asusta a policías que intentan atraparla

Agentes en Ohio recibieron reportes sobre un objeto inflable grande y naranja que flotaba libremente

9 de octubre de 2025 - 1:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las imágenes de la cámara corporal del Departamento de Policía de Parma Heights muestran que la calabaza inflable que rodaba por la calle era difícil de agarrar.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Parma Heights— La policía del noreste de Ohio persiguió una calabaza inflable fugitiva después de recibir llamadas sobre un objeto inflable grande y naranja a la fuga.

RELACIONADAS

Las imágenes de la cámara corporal del Departamento de Policía de Parma Heights muestran que la calabaza inflable que rodaba por la calle era difícil de agarrar.

Los agentes finalmente detuvieron la calabaza el martes por la noche. Las imágenes muestran a un oficial agarrando la calabaza gigante de plástico y diciéndole a un colega que la estaba “siguiendo” pero “seguía volando”.

Después de su captura, varios oficiales intentaron desinflar la calabaza, pero fracasaron y tuvieron que trabajar juntos para empujar la bola naranja gigante en la parte trasera de un coche de policía.

“Nunca había visto eso antes”, se puede escuchar a un oficial decir de la decoración inflable de Halloween apretada en el asiento trasero.

Luego, los oficiales condujeron la calabaza de regreso a su casa, donde se exhibe “para que la disfruten todos los que la pasen durante el resto de esta temporada de otoño”, dijo el sargento Eric Taylor, portavoz del Departamento de Policía de Parma Heights, en un comunicado.

Tags
Breaking NewsOhioHalloween
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
