Robo en Condado: individuo pide hacer una llamada y luego asalta a peatón
Según el querellante, caminaba por el lugar cuando el desconocido se le acercó
24 de octubre de 2026 - 11:55 AM
24 de octubre de 2026 - 11:55 AM
Un hombre de 28 años fue asaltado la noche del viernes en la avenida Ashford, en Condado, por un individuo que primero le pidió prestado su teléfono celular para realizar una llamada.
Según el querellante, caminaba por el lugar cuando el desconocido se le acercó.
Tras culminar la llamada, el individuo lo intimidó y lo despojó de dos cadenas de oro de 24 quilates, una de ellas valorada en $1,340.
Según la Policía, el asaltante huyó con rumbo desconocido.
El agente Jonathan Colón investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará la pesquisa.
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