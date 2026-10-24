Terror en la sala: rompen ventana y balean a hombre en Caguas

Lo que parecía una noche normal se tornó en momentos de terror para un hombre de 47 años cuando varios individuos rompieron una ventana su residencia en Caguas y le dispararon mientras estaba en la sala.

El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos ocurrieron la noche del viernes en el sector Los Apóstoles del barrio La Barra.

En circunstancias que se encuentran bajo investigación, los individuos realizaron dos disparos. A raíz de ello, el perjudicado sufrió una herida en la pierna derecha.

Según la Uniformada, el hombre fue atendido en un hospital de la zona, donde su condición fue descrita como estable.