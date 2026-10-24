Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
24 de octubre de 2026
89°Soleado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Terror en la sala: rompen ventana y balean a hombre en Caguas

El perjudicado se encontraba en el interior de una residencia cuando fue baleado

24 de octubre de 2026 - 11:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas investigan los hechos.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Lo que parecía una noche normal se tornó en momentos de terror para un hombre de 47 años cuando varios individuos rompieron una ventana su residencia en Caguas y le dispararon mientras estaba en la sala.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía sostiene que los hechos ocurrieron la noche del viernes en el sector Los Apóstoles del barrio La Barra.

En circunstancias que se encuentran bajo investigación, los individuos realizaron dos disparos. A raíz de ello, el perjudicado sufrió una herida en la pierna derecha.

Según la Uniformada, el hombre fue atendido en un hospital de la zona, donde su condición fue descrita como estable.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas investigan los hechos.

Tags
Breaking NewsHeridos de balaPolicía de Puerto RicoCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 24 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: