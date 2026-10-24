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Choque fatal en Juana Díaz: conductor pierde la vida tras impactar poste

La Policía indicó que el hombre de 49 años presuntamente viajaba a exceso de velocidad por la PR-1

24 de octubre de 2026 - 10:04 AM

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Tras el impacto, el conductor sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. (Carlos Rivera Giusti)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 49 años murió este sábado tras impactar con su vehículo un poste de concreto del tendido eléctrico en la PR-1, kilómetro 116.1, en Juana Díaz.

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Según la Policía, el conductor fue identificado como Roberto Rodríguez Colón, residente en Juana Díaz.

De acuerdo con la investigación policiaca, Rodríguez Colón conducía un Hyundai Veloster gris de 2013 a una velocidad presuntamente mayor a la permitida por ley, cuando perdió el control del volante.

Acto seguido, el vehículo se desvió hacia la derecha e impactó el poste con su parte delantera.

Tras el impacto, el conductor sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto.

El agente Julio Malavé, de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, investiga junto con el fiscal Guillermo Figueroa, quien ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para la autopsia.

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