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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atan a pareja y se llevan miles de dólares durante robo domiciliario en Guaynabo

El botín incluyó $8,600 en efectivo, prendas valoradas en $14,000, dos celulares y un arma de fuego

24 de octubre de 2026 - 11:16 AM

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Los robos domiciliarios continún siendo alarmantes, por lo que asegurar apropiadamente la residencia es prioridad. (Shutterstock)
La sargento Jackeline Acevedo, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, asumió la investigación. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tres individuos armados y enmascarados ataron a una pareja durante un robo domiciliario en Guaynabo, donde se apropiaron de $8,600 en efectivo, prendas valoradas en $14,000 y un arma de fuego.

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Los hechos se reportaron en la madrugada de este sábado en una residencia ubicada en la PR-836, sector Los Ríos del barrio Santa Rosa.

Según la información preliminar de la Policía, el perjudicado se disponía a bajarse de su vehículo cuando fue sorprendido por los tres asaltantes, quienes vestían de negro y tenían los rostros cubiertos.

Acto seguido, lo despojaron de aproximadamente $600 en efectivo y lo llevaron al interior de la vivienda.

Una vez dentro, se apropiaron de otros $8,000, las prendas, dos teléfonos celulares, un arma descrita en el informe policiaco como un revólver Smith & Wesson calibre .40 y otros artículos.

Durante el incidente, ataron al hombre y a su esposa.

Posteriormente, los individuos huyeron en una Toyota Highlander blanca de 2012, propiedad de la mujer, que fue recuperada luego en la PR-833, en Guaynabo.

La sargento Jackeline Acevedo, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, asumió la investigación.

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