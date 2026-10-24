Atan a pareja y se llevan miles de dólares durante robo domiciliario en Guaynabo
El botín incluyó $8,600 en efectivo, prendas valoradas en $14,000, dos celulares y un arma de fuego
24 de octubre de 2026 - 11:16 AM
24 de octubre de 2026 - 11:16 AM
Tres individuos armados y enmascarados ataron a una pareja durante un robo domiciliario en Guaynabo, donde se apropiaron de $8,600 en efectivo, prendas valoradas en $14,000 y un arma de fuego.
Los hechos se reportaron en la madrugada de este sábado en una residencia ubicada en la PR-836, sector Los Ríos del barrio Santa Rosa.
Según la información preliminar de la Policía, el perjudicado se disponía a bajarse de su vehículo cuando fue sorprendido por los tres asaltantes, quienes vestían de negro y tenían los rostros cubiertos.
Acto seguido, lo despojaron de aproximadamente $600 en efectivo y lo llevaron al interior de la vivienda.
Una vez dentro, se apropiaron de otros $8,000, las prendas, dos teléfonos celulares, un arma descrita en el informe policiaco como un revólver Smith & Wesson calibre .40 y otros artículos.
Durante el incidente, ataron al hombre y a su esposa.
Posteriormente, los individuos huyeron en una Toyota Highlander blanca de 2012, propiedad de la mujer, que fue recuperada luego en la PR-833, en Guaynabo.
La sargento Jackeline Acevedo, de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, asumió la investigación.
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