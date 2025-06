California argumenta en tribunal contra el despliegue de la Guardia Nacional de Donald Trump

1 / 37 | "Sin tronos, sin coronas, sin reyes": protestas contra Donald Trump sacuden a Estados Unidos. Manifestantes participan en una protesta contra la monarquía en Los Ángeles. - The Associated Press

“Las protestas en Los Ángeles no alcanzan el nivel de ‘rebelión’’, escribió Breyer, un fiscal de Watergate que fue designado por el presidente Bill Clinton y su hermano el juez retirado de la Corte Suprema Stephen Breyer.

La administración de Trump argumentó que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente. El panel de apelaciones dictaminó lo contrario, diciendo que los presidentes no tienen poder ilimitado para tomar el control de la guardia de un estado, pero dijo que al citar actos violentos por parte de los manifestantes en este caso, la administración de Trump había presentado suficiente evidencia para demostrar que tenía una justificación defendible para federalizar las tropas.

Trump celebró el fallo de la apelación en una publicación en las redes sociales, calificándolo como una “GRAN VICTORIA” e insinuando más despliegues potenciales. “En todo Estados Unidos, si nuestras ciudades y nuestra gente necesitan protección, nosotros somos quienes se la brindaremos si la policía estatal y local no puede hacer el trabajo, por la razón que sea”, escribió Trump.

Newsom, por su parte, también advirtió que California no será el último estado en ver tropas en las calles si Trump se sale con la suya. “El presidente no es un rey y no está por encima de la ley. Seguiremos adelante con nuestro desafío al uso autoritario del presidente Donald Trump de soldados militares de Estados Unidos contra los ciudadanos”, dijo Newsom.