Un hombre muere baleado y una mujer resulta herida en Guayama

Un hombre murió baleado y una mujer fue herida en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Guayama.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 6:57 a.m. en la calle 3 del barrio Villodas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisando sobre detonaciones.

Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo sin vida del hombre, quien no fue identificado de inmediato. De las primeras observaciones, la Policía entiende que presentaba heridas de bala.

Mientras, la mujer fue transportada a un hospital del área en condición de cuidado, aunque de momento se desconocía el tipo de heridas que sufrió.