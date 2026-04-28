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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un hombre muere baleado y una mujer resulta herida en Guayama

El caso fue reportado en el barrio Villodas

28 de abril de 2026 - 7:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios de San Juan, ocupó como evidencia tres casquillos de rifle AK-47 y otros tres adicionales deformados. (Archivo)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 151 asesinatos en lo que va de este año, seis más que los 145 reportados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre murió baleado y una mujer fue herida en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Guayama.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 6:57 a.m. en la calle 3 del barrio Villodas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada anónima al Sistema de Emergencias 9-1-1 avisando sobre detonaciones.

Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo sin vida del hombre, quien no fue identificado de inmediato. De las primeras observaciones, la Policía entiende que presentaba heridas de bala.

Mientras, la mujer fue transportada a un hospital del área en condición de cuidado, aunque de momento se desconocía el tipo de heridas que sufrió.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 151 asesinatos en lo que va de este año, seis más que los 145 reportados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAsesinatosGuayama
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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