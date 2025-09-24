Camp Mystic planea reabrir en Texas el próximo verano, un año después de que las inundaciones mataran a 27

Washington - Los dueños de Camp Mystic dicen que planean reabrir parcialmente el próximo verano el campamento solo para niñas donde 27 campistas y consejeros murieron durante las catastróficas inundaciones que arrasaron Texas Hill Country en julio.

El área del campamento a lo largo del río Guadalupe que fue destruida por las aguas de la inundación no volverá a abrir el próximo año, dijeron los propietarios en una carta a las familias de Camp Mystic, algunos de los cuales han criticado el campamento de casi un siglo de antigüedad por sus medidas de seguridad y preparación a raíz de la tragedia. Pero otra parte del campamento que no resultó dañada volverá a recibir campistas.

La carta fue enviada a las familias el lunes, semanas después de que muchos de ellos respaldaran al gobernador republicano Greg Abbott cuando firmó leyes de seguridad de campamento más estrictas que prohíben las cabañas en partes peligrosas de las zonas de inundación y exigen que los operadores de campamentos desarrollen planes de emergencia detallados, capaciten a los trabajadores e instalen y mantengan sistemas de alerta de emergencia.

PUBLICIDAD

“Mientras trabajamos para finalizar los planes, lo haremos de una manera que tenga en cuenta a aquellos que hemos perdido”, decía la carta.

1 / 10 | Equipos buscan a niñas desaparecidas: así quedó el campamento Mystic tras inundación en Texas. Un poderoso aluvión arrasó Texas Hill Country, causando devastación generalizada y provocando la muerte de varios adultos y niños. - Julio Cortez 1 / 10 Equipos buscan a niñas desaparecidas: así quedó el campamento Mystic tras inundación en Texas Un poderoso aluvión arrasó Texas Hill Country, causando devastación generalizada y provocando la muerte de varios adultos y niños. Julio Cortez Compartir

Los campistas y consejeros murieron cuando las aguas de la inundación de rápido crecimiento rugieron a través de un área baja del campamento de verano antes del amanecer del 4 de julio. En total, las inundaciones destructivas mataron al menos a 136 personas, lo que generó preguntas sobre cómo las cosas salieron tan terriblemente mal.

Los líderes del condado estaban dormidos o fuera de la ciudad. El jefe de Camp Mystic había estado rastreando el clima de antemano, pero ahora no está claro si vio una advertencia urgente del Servicio Meteorológico Nacional que había activado una alerta de emergencia en los teléfonos en el área, dijo un portavoz de los operadores del campamento inmediatamente después.

El campamento, establecido en 1926, no evacuó y fue duramente golpeado cuando el río se elevó de 4.2 metros a 9 metros en 60 minutos.

Una de las nuevas leyes estatales asigna $240 millones del fondo para días lluviosos del estado para ayuda en casos de desastre, junto con dinero para sirenas de advertencia y mejores pronósticos meteorológicos.

Michael McCown, cuya hija de 8 años, Linnie, murió en las inundaciones, fue uno de los que instó a los legisladores este verano a actuar.

“A mi familia le dolerá para siempre que, por razones que aún desconozco, estas protecciones no estuvieran en su lugar ni pensadas a fondo para mi hija y el resto de las niñas aquí”, dijo en agosto.

PUBLICIDAD

Cici Steward, cuya hija de 8 años, Cile, permanece desaparecida, dijo que “la verdad es que Camp Mystic falló a nuestras hijas”.

“Para mi familia, estos meses se han sentido como una eternidad. Para el campamento, parece nada más que una breve pausa antes de lo de siempre”, dijo en un comunicado el martes a The New York Times. “Camp Mystic está avanzando con la reapertura, incluso si eso significa invitar a las niñas a nadar en el mismo río que potencialmente aún puede contener el cuerpo de mi hija”.

El campamento también dijo que construirá un monumento a los muertos en la inundación.

“En el diseño del monumento, nos esforzaremos por capturar la belleza, la bondad y la gracia que todos compartieron, mientras nos enfocamos en la alegría que llevaron y siempre inspirarán en todos nosotros”, decía la carta.

Joven se agarra de árbol tras ser arrastrada por río en Texas La mujer de 22 años se aferró a la vida, esquivando neveras y autos en el agua.

La carta decía que los líderes están “trabajando con ingenieros y otros expertos para determinar cómo implementaremos los cambios requeridos” en virtud de los proyectos de ley recién aprobados.

Las víctimas de la inundación incluyeron a Richard “Dick” Eastland, el dueño de Camp Mystic, quien, según un portavoz de la familia, murió tratando de rescatar a algunos de los campistas.