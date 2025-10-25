Candidato demócrata, Zohran Mamdani, defiende identidad musulmana en Nueva York ante ataques “racistas”

Zohran Mamdani, candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, prometió el viernes abrazar aún más su identidad musulmana en respuesta a los crecientes ataques del exgobernador Andrew Cuomo y sus allegados, que él considera “racistas e infundados”.

Rodeado de líderes religiosos afuera de una mezquita en el distrito del Bronx, Mamdani habló en términos emocionales sobre las “indignidades” que la población musulmana de la ciudad ha enfrentado durante mucho tiempo, conteniendo las lágrimas mientras describía la decisión de su tía de no usar el metro después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 porque no se sentía segura si la veían portando un velo religioso.

Relató cómo, cuando ingresó por primera vez a la política, un tío le sugirió amablemente que no divulgara cuál era su fe.

“Estas son lecciones que han sido enseñadas a muchos musulmanes neoyorquinos”, manifestó Mamdani. “Y en estos últimos días, estas lecciones se han convertido en los mensajes de cierre de Andrew Cuomo, (el candidato republicano) Curtis Sliwa y (el alcalde) Eric Adams”.

En una conferencia de prensa más tarde el viernes, Cuomo —quien también es de filiación demócrata— acusó a Mamdani de “hacerse la víctima” con fines políticos, y negó que haya islamofobia a gran escala en Nueva York.

A lo largo de la campaña, Mamdani, un socialista democrático, ha sido criticado por Cuomo y otros por sus críticas al gobierno de Israel, al que acusó de cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

Pero el tono de esos ataques se ha intensificado en los últimos días, ante lo cual algunos demócratas han acusado que la campaña de Cuomo está recurriendo a la islamofobia en la recta final de la campaña.

En declaraciones en una estación de radio conservadora el jueves, Cuomo pareció reírse ante el planteamiento del presentador Sid Rosenberg de que Mamdani “estaría vitoreando” otro ataque al estilo del cometido el 11 de septiembre. “Ese es otro problema”, respondió el exgobernador.

Una cuenta de Cuomo en redes sociales publicó, y luego eliminó, un video que mostraba a Mamdani comiendo arroz con las manos y en el que se decía que sus simpatizantes eran criminales. Un portavoz de la campaña indicó que el video se publicó por error.

En un evento en respaldo del exgobernador, Adams invocó la posibilidad de que ocurran ataques terroristas en la ciudad de Nueva York, pareciendo insinuar —sin dar una explicación— que habría más probabilidades de que sucedan durante un gobierno de Mamdani.

“Nueva York no puede ser Europa. No sé qué le pasa a la gente”, expresó Adams, de pie junto a Cuomo. “Uno ve lo que está sucediendo en otros países debido al extremismo islámico”.

En un debate previo esta semana, Sliwa, el candidato republicano, declaró falsamente que Mamdani es partidario de la “yihad global”.

Al preguntársele sobre los comentarios de Rosenberg, Cuomo respondió que él “no se tomó en serio las declaraciones en ese momento”.

“Por supuesto que creo que es un comentario ofensivo. Pero no salió de mi boca”, añadió.

Los mensajes dejados en las campañas de Adams y Sliwa no fueron respondidos de momento.

En su discurso del viernes, Mamdani declaró que dirigía sus comentarios no a sus oponentes políticos, sino a sus compañeros musulmanes neoyorquinos.

“El sueño de todo musulmán es simplemente ser tratado igual que cualquier otro neoyorquino”, expresó. “Y sin embargo, durante demasiado tiempo se nos ha dicho que pidamos menos que eso, y que nos conformemos con lo poco que recibimos”.

“No más”, declaró.

Con ese fin, Mamdani señaló que abrazaría aún más su identidad musulmana, una decisión que dijo haber evitado conscientemente al comenzar su campaña.

“Pensé que si me comportaba lo suficientemente bien, o si me mordía la lengua lo suficiente ante ataques racistas e infundados, todo ello mientras volvía a mi mensaje central, ello me permitiría ser más que sólo mi fe”, manifestó Mamdani. “Estaba equivocado. Ningún redireccionamiento es suficiente”.

Y continuó: “No cambiaré quién soy, la forma en que como, ni la fe que estoy orgulloso de llamar mía. Pero hay una cosa que cambiaré. Ya no me buscaré en las sombras. Me encontraré en la luz”.

Mamdani, quien ganó las primarias de manera sorprendente, ha enfrentado escepticismo de algunos en la corriente demócrata, especialmente por sus críticas a Israel. El viernes obtuvo el respaldo del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Cuomo dijo a los periodistas que las críticas de Mamdani a Israel habían hecho que los judíos tengan miedo de salir de sus casas.

Rechazó también la afirmación de Mamdani de que se ha hecho que los musulmanes neoyorquinos se sientan incómodos en su propia ciudad.

“No me digas que los neoyorquinos son islamofóbicos. No lo son”, manifestó Cuomo.