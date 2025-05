Cantante testifica como Sean “Diddy” Combs la violó y amenazó con publicar videos sexuales

Cassie también dijo que no sentía que pudiera rechazar las demandas de Combs para que ella tuviera “cientos” de encuentros con trabajadores sexuales masculinos, que él observaba y controlaba durante horas e incluso días, porque él la haría “parecer una puta” si hacía públicos los videos.

Cassie expone el lado oscuro de una relación con celebridades

Cassie, ahora de 38 años, tranquila y serena después de un primer día de testimonio emocional, dijo que usó maquillaje para cubrir los moretones y usó gafas de sol para ocultar un ojo morado para el estreno. Dijo que se coló en un armario de palomitas de maíz en el cine para cambiarse de vestido para una fiesta posterior para que los moretones en sus piernas no fueran visibles.

The Associated Press generalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Cassie.