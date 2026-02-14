Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Capturaste mi corazón”: la tarjeta de San Valentín de la Casa Blanca sobre Nicolás Maduro

La postal incluye una imagen del expresidente de Venezuela con los ojos vendados

14 de febrero de 2026 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La polémica tarjeta de La Casa Blanca sobre Nicolás Maduro. (White House)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Casa Blanca publicó el viernes una serie de tarjetas de San Valentín en las redes sociales que incluyen algunas de las imágenes que han hecho más memes del segundo mandato del presidente Donald Trump.

RELACIONADAS

“Capturaste mi corazón”, se lee en la primera tarjeta, que incluye una imagen de Nicolás Maduro saliendo de Venezuela encadenado y con los ojos vendados después de la operación por la que fue capturado en Caracas.

Luego aparece el senador Chris Van Hollen (demócrata de Maryland) con el migrante Kilmar Abrego García en una imagen enmarcada en un corazón en la segunda tarjeta, con el mensaje: “Mi amor por ti es tan fuerte como el amor de los demócratas por los inmigrantes ilegales”.

La polémica tarjeta de La Casa Blanca sobre Nicolás Maduro.
La polémica tarjeta de La Casa Blanca sobre Nicolás Maduro. (White House)

“¡Volaría 1,537 millas para tomar una copa contigo!”, dice.

La Casa Blanca también enmarcó un mapa de Groenlandia en un corazón con la frase: “Es hora de que definamos nuestra situación”.

Además, hay otra imagen del presidente Trump con la “Orden Ejecutiva 4547… Eres mi Valentín”.

Breaking NewsEstados UnidosVenezuelaNicolás MaduroDonald Trump
