Venezuela: movimiento estudiantil, de vuelta a la lucha
Los alumnos universitarios venezolanos han resistido a todas las modalidades de ataque y coerción, escribe Miguel Henrique Otero
14 de febrero de 2026 - 9:30 PM
14 de febrero de 2026 - 9:30 PM
Como en otros países de América Latina -México, Argentina, Perú y Chile, entre otros- también en Venezuela el movimiento estudiantil ha sido una presencia persistente en la escena política desde los inicios del siglo XX. A medida que en nuestros países las universidades -especialmente las universidades públicas- se expandían y consolidaban, las organizaciones estudiantiles, comunistas o no, en numerosas ocasiones han actuado más allá de los límites del campus universitario, para intervenir, no solo a través del mecanismo de la protesta, en el desenvolvimiento de los asuntos públicos en los respectivos países.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: