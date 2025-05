“Cada día, la ciencia forense mejora, y cada día los criminales están más cerca de ser atrapados. Los casos pueden envejecer y ser olvidados por el público. Nosotros no olvidamos y no nos damos por vencido s”, dijo el fiscal de distrito Jeff Rosen en un comunicado.

Dijo que su oficina no puede comentar sobre la evidencia todavía porque no la ha visto, pero advirtió al público que no saque conclusiones precipitadas.