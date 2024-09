China advierte en Asamblea de la ONU sobre “expansión del campo de batalla” de guerra de Ucrania

“La mayor prioridad es comprometerse con la no expansión del campo de batalla… China está resuelta a desempeñar una función constructiva”, señaló Wang Yi. Advirtió que otras naciones no deben “arrojar combustible al fuego ni aprovechar la situación para obtener beneficios egoístas” , en probable referencia a Estados Unidos.

El discurso de Wang no pareció entrar en nuevos terrenos, como ha sido la práctica reciente de China en la reunión anual de líderes de la asamblea general de la ONU. De hecho, su jefe, el presidente chino Xi Jinping, no ha participado en la reunión de líderes desde 2021 —y en ese entonces lo hizo de manera virtual debido a la pandemia. Xi no ha asistido en persona desde hace varios años.