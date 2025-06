Se estima que 200 de los trabajadores reincorporados están basados en el Centro Nacional para la Prevención del VIH, la Hepatitis Viral, las ETS y la Tuberculosis de los CDC, confirmaron funcionarios del HHS. El personal de un laboratorio de los CDC que realiza pruebas para las enfermedades de transmisión sexual está siendo reintegrado, dijo un empleado de los CDC que no estaba autorizado a discutir lo que sucedió y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.