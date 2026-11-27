Una reclusa embarazada, que cumplía condena por delitos relacionados con el robo de vehículos, escapó tras apoderarse de un vehículo de traslado del sistema penitenciario, informaron las autoridades de Nuevo México.

Rebecca Taylor, de 26 años, huyó el miércoles mientras era trasladada de regreso al Centro Correccional del Oeste de Nuevo México, en Grants, tras haber asistido a una cita médica prenatal en Albuquerque, señalaron las autoridades.

Según los registros judiciales, Taylor fue sentenciada a seis años de prisión tras declararse culpable de cuatro cargos derivados de una serie de robos de vehículos ocurridos en 2024.

La mujer escapó mientras los tres agentes penitenciarios que la custodiaban hicieron una parada en un establecimiento de comida rápida Whataburger.

Debido a su embarazo, Taylor no llevaba puestos grilletes ni esposas durante el traslado, explicó Brittany Roembach, portavoz del departamento. Según Roembach, Taylor pasó del asiento trasero al del conductor y se dio a la fuga mientras uno de los agentes se encontraba cerca del vehículo.

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Una segunda reclusa, que también viajaba en el vehículo, descendió del mismo después de que Taylor tomara el control; dicha persona permanece bajo custodia.

Aproximadamente una hora más tarde, la policía localizó el vehículo a unas 3 millas de distancia, pero Taylor ya no se encontraba en su interior. En la misma zona, durante la tarde del miércoles, fueron hallados su uniforme penitenciario de color naranja y un teléfono celular proporcionado por el Departamento de Correccionales para el traslado.

El Departamento de Correccionales de Nuevo México se encuentra investigando las circunstancias de la fuga, indicó Roembach.