Congresista Ilhan Omar anuncia que se mudará de su casa en Washington tras registro federal

La congresista federal de Estados Unidos, Ilhan Omar se mudará de su residencia en Washington D. C., que agentes federales registraron la semana pasada, según informó el miércoles. La legisladora señaló que la atención generada por el operativo la ha hecho sentirse insegura en esa vivienda.

Las autoridades federales investigan un posible fraude migratorio relacionado con los documentos de inmigración de su familia y han emitido citaciones de un gran jurado a algunos de sus familiares, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la investigación. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir una pesquisa en curso.

Omar, quien nació en Somalia y es ciudadana estadounidense naturalizada, dijo el miércoles, en su primera entrevista desde el registro, que está “segura de que no hice nada malo”.

La demócrata progresista de Minnesota ha sido una crítica frecuente del presidente Donald Trump y también uno de sus blancos. En múltiples ocasiones, Trump ha promovido el procesamiento judicial de quienes considera sus adversarios políticos.

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Omar recordó que se despertó alrededor de las 6:00 a.m. al escuchar a investigadores del Departamento de Seguridad Nacional que golpeaban la puerta de su casa con una orden de registro. Los agentes permanecieron entre cuatro y cinco horas en la vivienda y confiscaron 17 artículos, incluidos teléfonos, libretas, un libro infantil en somalí y una cámara antigua que su esposo había recibido como regalo, relató.

El Departamento de Justicia ha compartido pocos detalles sobre el caso, más allá de confirmar que se trata de una investigación criminal.

Omar llegó a Estados Unidos con su familia a los 12 años, después de que obtuvieran asilo. Cinco años más tarde, en 2000, se convirtió en ciudadana estadounidense.

“Sería una tarea enorme, supongo, acusar formalmente a una niña de 12 años de conspirar de manera tan ingeniosa para defraudar a los servicios de inmigración y entrar a Estados Unidos. Estoy segura de que hay muchos niños de 12 años inteligentes, pero eso me parece un salto enorme”, expresó durante la entrevista.

El registro provocó una fuerte condena de legisladores demócratas en el Congreso, quienes también cuestionaron el momento en que se llevó a cabo. Históricamente, el Departamento de Justicia ha evitado realizar acciones investigativas manifiestas contra candidatos en el período inmediatamente anterior a unas elecciones.

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Omar describió a los agentes como “intrusivos, pero corteses”. Según relató, los investigadores hicieron un inventario de los artículos que se llevaron y dejaron todo lo demás en su lugar.

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