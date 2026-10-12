“No me silenciarán”: Ilhan Omar responde tras el registro de su casa por el gobierno Trump

La congresista demócrata Ilhan Omar aseguró este lunes que no será silenciada después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional registraran su casa de Washington.

Omar, contra quien el presidente Donald Trump ha lanzado numerosos reproches, afirmó que la redada no es más que “la última escalada en su campaña de intimidación política”.

“Que no haya dudas: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de utilizar a las fuerzas del orden federales como arma”, aseguró en un mensaje en X.

La congresista por Minesota de origen somalí aseveró que el mandatario ha iniciado “campañas de desprestigio” contra ella y la ha atacado con “mentiras infundadas” durante los últimos “diez años”.

I’m ok. Make no mistake: this is an attempt to target political enemies and weaponize federal law enforcement. For ten years, Trump has targeted me with baseless lies and smear campaigns. This is just the latest escalation in his campaign of political intimidation. I will not be silenced. — Ilhan Omar (@IlhanMN) October 12, 2026

Agentes federales registraron la casa de la representante este lunes por la mañana en el marco de una investigación criminal que lleva años en curso, según explicaron dos personas cercanas a la misma a la cadena NBC News.

PUBLICIDAD

Esta investigación está relacionada, en parte, con asuntos de inmigración y fraude.

El pasado mes de enero, la Administración de Donald Trump desplegó a agentes federales en el estado de Minesota tras asegurar que se había cometido un fraude masivo en programas de servicios sociales.

Trump ha vinculado constantemente estas supuestas irregularidades con la comunidad de inmigrantes somalíes en el estado, la más grande en todo el país.

Según fuentes conocedoras de la investigación citadas por medios estadounidenses, las pesquisas están relacionadas con un presunto fraude migratorio y examinan, entre otros aspectos, documentación presentada por su padre cuando ella era niña.

Los líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes calificaron la redada de “inquietante” y aseguraron que “plantea serias dudas sobre el continuo uso corrupto del Gobierno federal como arma contra los adversarios de Donald Trump”.