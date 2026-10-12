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“No me silenciarán”: Ilhan Omar responde tras el registro de su casa por el gobierno Trump

La congresista demócrata denuncia que el registro de su hogar forma parte de una presunta campaña de intimidación política

12 de octubre de 2026 - 3:11 PM

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La congresista por Minesota de origen somalí aseveró que Trump ha iniciado “campañas de desprestigio” contra ella. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La congresista demócrata Ilhan Omar aseguró este lunes que no será silenciada después de que agentes del Departamento de Seguridad Nacional registraran su casa de Washington.

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Omar, contra quien el presidente Donald Trump ha lanzado numerosos reproches, afirmó que la redada no es más que “la última escalada en su campaña de intimidación política”.

“Que no haya dudas: esto es un intento de atacar a enemigos políticos y de utilizar a las fuerzas del orden federales como arma”, aseguró en un mensaje en X.

La congresista por Minesota de origen somalí aseveró que el mandatario ha iniciado “campañas de desprestigio” contra ella y la ha atacado con “mentiras infundadas” durante los últimos “diez años”.

Agentes federales registraron la casa de la representante este lunes por la mañana en el marco de una investigación criminal que lleva años en curso, según explicaron dos personas cercanas a la misma a la cadena NBC News.

Esta investigación está relacionada, en parte, con asuntos de inmigración y fraude.

El pasado mes de enero, la Administración de Donald Trump desplegó a agentes federales en el estado de Minesota tras asegurar que se había cometido un fraude masivo en programas de servicios sociales.

Trump ha vinculado constantemente estas supuestas irregularidades con la comunidad de inmigrantes somalíes en el estado, la más grande en todo el país.

Según fuentes conocedoras de la investigación citadas por medios estadounidenses, las pesquisas están relacionadas con un presunto fraude migratorio y examinan, entre otros aspectos, documentación presentada por su padre cuando ella era niña.

Los líderes del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes calificaron la redada de “inquietante” y aseguraron que “plantea serias dudas sobre el continuo uso corrupto del Gobierno federal como arma contra los adversarios de Donald Trump”.

“Durante años, Donald Trump y los extremistas de extrema derecha han atacado sin tregua a la diputada Omar con viles ataques personales y acusaciones infundadas. Ahora, a menos de 30 días de las elecciones de mitad de legislatura, su violenta maquinaria de deportaciones masivas se ha abalanzado sobre el domicilio de una diputada debidamente elegida y su familia”, apuntaron en un comunicado.

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