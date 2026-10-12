Federales registran residencia de la congresista Ilhan Omar como parte de una “investigación criminal”

WASHINGTON — Agentes federales registraron el lunes la vivienda de la congresista demócrata estadounidense Ilhan Omar como parte de una investigación criminal, según dos personas familiarizadas con el asunto.

El registro fue realizado por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), señalaron las fuentes, quienes no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre una investigación en curso y ofrecieron declaraciones a The Associated Press bajo condición de anonimato. No se conocían de inmediato más detalles sobre la investigación ni sobre su objetivo, aunque el vicepresidente JD Vance dio a entender en mayo pasado que la administración Trump investigaría a Omar por presuntas acusaciones de fraude migratorio, las cuales ella ha negado.

El lunes se envió un correo electrónico a un representante de Omar para solicitar comentarios.

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El Departamento de Justicia informó en un comunicado el lunes que agentes de HSI ejecutaron una orden de registro autorizada por un tribunal y obtenida por el departamento en el área de Washington D. C., pero no ofreció más detalles.

“Esta acción de cumplimiento de la ley forma parte de una investigación criminal federal en curso”, señaló el departamento.

No se recibió de inmediato respuesta a un mensaje dejado al Departamento de Seguridad Nacional, del cual forma parte Investigaciones de Seguridad Nacional.

Omar, de 44 años, representa el quinto distrito congresional de Minnesota, que incluye la ciudad de Minneapolis. Fue elegida por primera vez a la Cámara de Representantes en 2018 y es conocida por pertenecer a lo que se denomina The Squad, un grupo de legisladoras reconocidas por sus posturas progresistas y su firme oposición al presidente republicano.

Los republicanos han cuestionado el pasado de Omar desde antes de que fuera elegida, incluso al afirmar que se había casado con su hermano y había cometido fraude migratorio. Omar ha rechazado categóricamente las acusaciones y las ha calificado de “mentiras repugnantes”.

“Ciertamente, parece que hay algo sospechoso, pero todo el mundo tiene derecho a recibir el mismo trato ante la justicia conforme a las leyes”, declaró Vance a los periodistas en mayo. “Así que vamos a investigarlo. Vamos a examinarlo. Si creemos que se ha cometido un delito, vamos a procesar a los responsables”.

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Los periodistas de Associated Press Eric Tucker, en Washington; Kathy McCormack, en Concord, Nuevo Hampshire; y Mike Catalini, en Morrisville, Pensilvania, contribuyeron a este despacho.

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