Fallecen al menos cuatro personas tras el paso del huracán Isaías

El huracán Isaías arrancó los techos y las fachadas de hoteles y condominios a lo largo del estado de Florida antes de dirigirse hacia el norte el sábado, provocando lluvias torrenciales y la amenaza de inundaciones repentinas y tornados en todo el sureste.

Se registraron al menos cuatro muertes relacionadas con la tormenta, entre ellas las de dos personas que fallecieron cuando unos árboles cayeron sobre sus casas en Florida y Alabama. Los meteorólogos advirtieron que las inundaciones podrían extenderse hasta los Apalaches.

Isaías tocó tierra el viernes como un huracán de categoría 2 cerca de Destin, Florida, un destino vacacional de la costa del Golfo repleto de rascacielos y tiendas para turistas. La tormenta se debilitó durante la noche, pero siguió siendo peligrosa.

A pesar de las advertencias sobre marejadas ciclónicas antes de la llegada de la tormenta, varias rutas principales a lo largo de la costa estaban abiertas al amanecer del sábado y libres de árboles caídos y cables de electricidad, algo que suele observarse después de huracanes de gran intensidad.

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Daños dispersos a lo largo de la costa del Golfo

En las primeras horas tras tocar tierra, casi 900,000 clientes se quedaron sin electricidad, principalmente en Florida y Alabama.

Reportera casi sale volando en vivo por los vientos del huracán Isaías ¡Impactante momento! Así desafiaron la furia de la tormenta.

Los vientos con fuerza de huracán en el Panhandle de Florida arrancaron el techo de un hotel de Pensacola, y el alcalde de la ciudad dijo que el aeropuerto “sufrió algunos daños”. La tormenta derribó un cobertizo para botes en Destin y arrancó parte de la fachada de un rascacielos en Panama City Beach.

Un trabajador del estacionamiento de un condominio barría montones de material aislante del edificio, mientras otros volvían a colocar en su lugar las sillas de playa que habían quedado esparcidas por todos lados.

En el condado de Escambia, en Florida, el alguacil Chip Simmons informó que una mujer murió al caer un árbol sobre su casa y que un hombre falleció por inhalación de monóxido de carbono procedente de un generador que funcionaba en su garaje. Cuatro familiares del hombre, con edades comprendidas entre los cuatro y los 72 años, recibieron atención médica, pero se espera que sobrevivan, señaló el alguacil.

En Gulf Breeze, Jayme Mitich se secó las lágrimas el sábado mientras evaluaba los daños en su departamento. Su sala estaba empapada y cubierta de material aislante.

Ella y su hija de 13 años, Jeweliana Jackson, se escondieron debajo de un colchón antes de que la tormenta arrancara parte de su techo. “El ruido se volvió tan fuerte, y no dejaba de escuchar cómo las cosas se rompían y se estrellaban contra todo”, dijo Mitich.

El resto de su complejo de apartamentos estaba lleno de tejas del techo y vigas rotas de una cerca de madera. Los vientos arrancaron árboles de raíz y volcaron un camión de costado.

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“Todo va a salir bien”, dijo Mitich. “Pase lo que pase, lo vamos a lograr”.

1 / 29 | La huella de Isaías en Florida: inundaciones, escombros y daños. Un árbol caído yace frente a una vivienda cuyo techo fue arrancado por el viento tras la llegada del huracán Isaías a tierra, en Milton, Florida. - DAN ANDERSON 1 / 29 La huella de Isaías en Florida: inundaciones, escombros y daños Un árbol caído yace frente a una vivienda cuyo techo fue arrancado por el viento tras la llegada del huracán Isaías a tierra, en Milton, Florida. DAN ANDERSON Compartir

Isaías azota Alabama con vientos devastadores

Isaías, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, avanzó con fuerza hacia el interior de Alabama con vientos de fuerza tropical.

Una persona murió cuando un árbol cayó sobre una casa en Birmingham, según informó Cory Moon, jefe de bomberos de la ciudad. Una segunda muerte relacionada con la tormenta en Alabama se atribuyó a un accidente automovilístico en el que se vio involucrado un árbol caído en el condado de Barbour, según informó Josh Johnson, de la agencia estatal de gestión de emergencias.

A lo largo de la costa del Golfo de Alabama, las autoridades de Mobile informaron de numerosos árboles caídos y cables de electricidad derribados.

Maranie Adams, quien capeó la tormenta junto a su familia y sus gallinas en Gulf Shores, Alabama, dijo que los vientos sacudieron su casa, pero que no se comparaba en nada con el huracán Sally, que dejó agua debajo de su casa elevada.

“Hoy me siento mucho más aliviada”, dijo.

El viento y la lluvia siguen amenazando al sureste

El presidente Donald Trump aprobó una declaración de emergencia para Georgia, después de haber hecho lo mismo anteriormente para Florida y Alabama, lo que permite la entrega de ayuda federal.

El Departamento de Energía de Estados Unidos autorizó intercambios de emergencia de petróleo crudo procedente de la reserva estratégica de petróleo del país para hacer frente a las interrupciones en el suministro causadas por la tormenta.

La temporada de huracanes en el Atlántico ha sido inusualmente tranquila este año, e Isaías fue el primer huracán en azotar el este de Estados Unidos desde 2024.

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El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en algunas zonas de Georgia y las Carolinas podrían registrarse lluvias intensas capaces de provocar inundaciones repentinas. Se esperaba que la tormenta se desplazara hacia el valle de Tennessee y, posteriormente, hacia la región del Atlántico Medio el domingo.

Dos tormentas en el océano Pacífico

Mientras tanto, en el Pacífico, Simón se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 4 a medida que se acercaba a la costa de México. Se esperaba que Simón trajera fuertes lluvias a partir del domingo a algunas zonas del suroeste de México, con inundaciones y deslizamientos de tierra que podrían poner en peligro la vida de las personas.