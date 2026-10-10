Residentes llenan los tanques de gasolina de sus vehículos ante la llegada prevista del huracán Isaías a la costa del golfo, en Mobile, Alabama.

1 / 16 El huracán Isaías toca tierra a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos

El huracán Isaías toca tierra a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos. Residentes llenan los tanques de gasolina de sus vehículos ante la llegada prevista del huracán Isaías a la costa del golfo, en Mobile, Alabama.

1 / 16 | El huracán Isaías toca tierra a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos. Residentes llenan los tanques de gasolina de sus vehículos ante la llegada prevista del huracán Isaías a la costa del golfo, en Mobile, Alabama. - Octavio Jones

El huracán Isaías azotó el viernes la costa del Golfo de Estados Unidos como una peligrosa tormenta de categoría 2, azotando las comunidades con viento y lluvia y amenazando con inundar las zonas bajas, donde se había aconsejado a los residentes que se evacuaran antes de su llegada.

El primer huracán de la temporada del Atlántico tocó tierra cerca de Destin, Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami. Tenía vientos máximos sostenidos de 105 millas por hora (mph). La tormenta se debilitó hasta situarse justo por debajo de la categoría de huracán mayor antes de tocar tierra.

El viernes, a medida que se acercaba Isaias, fuertes vientos azotaban las palmeras y olas atronadoras rompían con fuerza en las playas del Panhandle de Florida y Alabama.

“La tormenta ya está aquí. A estas alturas, hay que prepararse bien. No salgan a las calles”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una conferencia de prensa, y agregó que las inundaciones repentinas serían un peligro “en toda la región”.

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Los meteorólogos advirtieron sobre una importante marejada ciclónica, vientos destructivos, inundaciones y, posiblemente, incluso tornados, antes de que la tormenta pierda fuerza a medida que se adentra en tierra firme y traiga fuertes vientos y lluvias hasta bien al norte, en Atlanta.

Vientos con fuerza de huracán azotaron la costa del Golfo en la zona costera de baja altitud, conocida por sus playas de arena blanca y fina, salpicadas de casas de vacaciones, bares frente al mar y puestos de mariscos.

En Mobile, Alabama, las autoridades informaron de árboles y cables eléctricos caídos, mientras que la Autoridad de Servicios Públicos de Emerald Coast, que presta servicio a algunas zonas de Florida, emitió un aviso de hervir el agua para sus clientes.

Según poweroutage.com, más de 400,000 clientes en Florida y Alabama se quedaron sin luz el viernes por la noche.

Se había emitido una advertencia de huracán desde Ocean Springs, Mississippi, hasta la parte occidental del Panhandle de Florida. Varios condados anunciaron evacuaciones obligatorias, mientras que Mobile, Alabama, impuso un toque de queda desde la noche del viernes hasta la mañana siguiente.

Los residentes de Panama City, Florida, desafiaron la lluvia mientras llenaban sacos de arena el viernes para proteger sus casas.

“Es decir, así son las cosas. Estamos en Florida”, dijo Corliss Stone, quien trabaja en el cuerpo de bomberos.

Muchos se enfrentarán a Isaias desde casa

Una de las mayores preocupaciones es una marejada ciclónica que podría alcanzar una altura de entre 6 y 9 pies (1.8 a 2.7 metros), según el centro de huracanes. Entre los lugares de mayor riesgo se encuentran Pensacola Beach, en Florida, y el Parque Nacional Costero de las Islas del Golfo.

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Anne Petzold, quien vive con su esposo en la comunidad costera de Gulf Breeze, en Florida, dijo que todos en su vecindario planeaban quedarse en casa durante la tormenta. La pareja instaló contraventanas para huracanes y recogió todo lo que había en su jardín que pudiera convertirse en un proyectil.

“Todos hacen lo que pueden, todos preguntan si necesitan ayuda —piden ayuda, ofrecen ayuda—. Todo está bien”, dijo. “Es solo otra aventura”.

Se esperan condiciones peligrosas en toda la franja occidental, el sur de Alabama y el sur de Misisipi, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

Como muestra de lo serias que son las advertencias, se cerraron decenas de restaurantes Waffle House en el Panhandle de Florida, según el sitio web de la empresa. Esta querida cadena sureña de desayunos es conocida por permanecer abierta incluso en condiciones climáticas extremas y, a menudo, sirve como indicador de la intensidad de una tormenta.

Kelsei Frazier, originaria de Florida y residente en Pace, a quien los huracanes no le son ajenos, sabe muy bien de qué se trata el Índice Waffle House.

“Bromeamos porque, si Waffle House sigue abierto, sabes que no es un huracán tan fuerte, pero todos los Waffle House que conozco y que están, al menos, a una distancia normal de nosotros están cerrados”, dijo Frazier. “Lo cual es algo bastante grave”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió a los residentes que se prepararan para cortes de luz, escasez de gasolina y cierres de puentes y autopistas.

La Guardia Nacional del estado desplegó alrededor de 5,000 soldados y aviadores para ayudar en la respuesta, y los equipos de búsqueda y rescate estaban listos para actuar, mientras que algunas prisiones evacuaron a los reclusos.

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Toda la región podría quedar empapada

Se espera que Isaias se debilite y pase a ser una tormenta tropical para el sábado por la tarde, informó el centro.

No obstante, se pronostican lluvias intensas a medida que avance hacia el interior, con precipitaciones de 4 a 8 pulgadas (10 a 20 centímetros) o incluso más durante el fin de semana, desde el sur de Alabama hasta el suroeste de Georgia.

Se prevé que Isaias, el primer huracán en azotar el este de Estados Unidos desde que Milton arrasó la costa del Golfo de Florida en 2024, traiga también lluvias intensas y posibles inundaciones a gran parte del sureste durante el fin de semana, y luego a algunas zonas del Medio Oeste y el noreste hasta el lunes.

Isaias suspende los vuelos, pero es probable que no afecte a los centros petroleros

La tormenta provocó la cancelación de la mayoría de los vuelos del viernes en varios aeropuertos del Panhandle, incluidos todos los vuelos con origen o destino en el Aeropuerto de Destin-Fort Walton Beach. Por su parte, el presidente Donald Trump canceló sus planes de asistir al partido de fútbol americano del sábado entre la Universidad de Georgia y la Universidad de Alabama en Tuscaloosa. Dijo que no quería interferir con la respuesta de emergencia.

Se esperaba que Isaias pasara de largo por los principales centros de la industria petrolera a lo largo de la Costa del Golfo, pero los precios del combustible podrían subir si los cortes de energía obligaran a cerrar las refinerías que procesan el crudo, según indicaron expertos del sector.

En Dauphin Island, una isla barrera frente a la costa de Alabama, el alcalde Jeff Collier dijo que no esperaba daños importantes, “pero, al mismo tiempo, estas cosas son muy impredecibles y un pequeño desvío aquí o allá, o un aumento de intensidad de último momento… simplemente tenemos que estar preparados para lo peor”.

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Mientras tanto, en el Pacífico, el huracán Simón se convirtió el viernes en una tormenta de categoría 2 y se esperaba que se intensificara aún más antes de tocar tierra en México este fin de semana.