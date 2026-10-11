¿Qué hay detrás de la escalada de ataques que sacude a Arabia Saudita? Te explicamos

Arabia Saudita mantuvo cerrado su principal aeropuerto internacional este domingo y trasladó las clases escolares en Riad a la modalidad virtual, mientras los rebeldes hutíes de Yemen amenazaban con nuevos ataques aéreos en todo el reino, un día después de que un ataque con misiles dejara 12 muertos y más de 300 heridos.

El ataque del sábado contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, representó una importante escalada en la guerra entre los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, y el reino saudí, y complicó aún más los esfuerzos estancados para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que evaluaba la posibilidad de sumarse a los ataques saudíes contra los rebeldes, un escenario que podría llevar a los hutíes a interrumpir el tránsito marítimo por una vía crucial y restringir aún más el flujo de petróleo desde el golfo Pérsico.

Los hutíes informaron el domingo que dos ataques aéreos impactaron la capital de Yemen, Saná, y responsabilizaron a Arabia Saudita. Las autoridades saudíes no habían emitido comentarios de inmediato y tampoco se habían reportado víctimas.

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El Ministerio de Salud controlado por los hutíes informó que 91 yemeníes murieron y 168 resultaron heridos por los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita durante cinco semanas. Según el organismo, el 60% de los fallecidos eran mujeres y niños.

Los hutíes amenazan con ataques en toda Arabia Saudita

Las autoridades saudíes informaron el domingo que las escuelas de la capital impartirían clases virtuales hasta el final de la semana. Mientras tanto, el reino extendió el cierre vigente del aeropuerto hasta, al menos, las 9:00 p.m. del domingo, según el portal Flightradar24.

Aunque los hutíes no se atribuyeron de inmediato la responsabilidad del ataque del sábado, en el pasado han reconocido haber atacado aeropuertos e instalaciones petroleras de Arabia Saudita.

El general de brigada Yahya Saree, portavoz militar del grupo, advirtió a “todas las aerolíneas, expertos, empleados, trabajadores y viajeros que no utilicen los aeropuertos ni el espacio aéreo saudí, ya que son vulnerables a ataques y se han convertido en un escenario de operaciones para nuestras fuerzas”. En una publicación en X, indicó que los aeropuertos de las ciudades sagradas de La Meca y Medina estaban excluidos de la advertencia.

El más reciente ataque contra el aeropuerto saudí provocó condenas de países árabes, entre ellos Irak, Líbano y Siria, así como del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Los ataques de los aliados de Irán están empujando a la región hacia una espiral de violencia”, escribió von der Leyen el domingo en X. “Están desestabilizando importantes centros mundiales de transporte y energía”.

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Surgen detalles sobre las víctimas del ataque al aeropuerto

El ataque impactó un complejo aeroportuario que alberga las terminales 3 y 4, utilizadas para vuelos nacionales, informó un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones a los medios.

Un comunicado saudí indicó que entre los fallecidos había cuatro ciudadanos saudíes, dos bangladesíes, un palestino, un ciudadano estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Añadió que varios hospitales atendían a los heridos.

La mujer egipcia era una auxiliar de vuelo de 28 años identificada como Azza Ramzy, quien trabajaba para la aerolínea saudí Flynas, según la televisión estatal egipcia.

La mujer siria era madre viuda de cuatro hijos y llevaba cinco años viviendo en Arabia Saudita, informó un familiar a The Associated Press. La Embajada de Siria en Riad la identificó como Buthaina Ahmad Oweida.

Su sobrina, Nisreen Oweida, dijo que su tía tenía 56 años, era oriunda de la provincia de Idlib, en el norte de Siria, y había abandonado el país durante la guerra civil. Vivía en La Meca y regresaba de visitar a su hermana en Riad cuando murió en el ataque contra el aeropuerto, relató su sobrina.

Trump dice que evaluaría sumarse a los ataques contra los rebeldes

Se espera que el ataque aumente la presión de Arabia Saudita sobre sus aliados, incluido Estados Unidos, para que proporcionen apoyo militar al reino.

Poco después del ataque, Trump dijo que evaluaba si Estados Unidos debía sumarse a los ataques saudíes contra los rebeldes. “Vamos a analizarlo”, expresó. “Nos acabamos de enterar del ataque más reciente. Así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido”.

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Trump dijo más tarde el sábado que tenía previsto hablar con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Cuando le preguntaron si Estados Unidos podría involucrarse, respondió: “Ya veremos”.

Un ataque estadounidense profundizaría la participación de Washington en una guerra regional impopular que ha representado un riesgo para el Partido Republicano de Trump de cara a las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos. Tanto Trump como Irán insisten en que el calendario electoral estadounidense no influye en sus decisiones sobre cómo poner fin al conflicto, que comenzó hace siete meses.

Los hutíes se atribuyeron ataques ocurridos a principios de semana contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en los que murieron tres saudíes, incluido un piloto. El aeropuerto no cuenta con instalaciones militares.

El aumento de los ataques, incluidos los dirigidos contra otros aeropuertos saudíes, instalaciones militares e infraestructura petrolera, se produjo durante la semana posterior a que una coalición liderada por Arabia Saudita lanzara una importante ofensiva militar contra los hutíes.

Irán puede utilizar a los hutíes para presionar a un aliado clave de Estados Unidos

Los más recientes enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes ocurren mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a su guerra parecen estancadas.

Hasta hace poco, los hutíes se habían mantenido en gran medida al margen de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Ahora, los rebeldes ayudan a Teherán a ejercer presión sobre un aliado clave de Washington. Los ataques hutíes, junto con su control del estrecho de Bab el-Mandeb, también amenazan con provocar nuevas interrupciones en el flujo de petróleo procedente de la región.

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Arabia Saudita y los hutíes comenzaron a enfrentarse en 2015, cuando el reino intervino en la guerra civil de Yemen en apoyo al Gobierno reconocido internacionalmente.

La relativa calma que siguió a un alto el fuego en 2022 terminó en julio, cuando los hutíes reanudaron los ataques. El grupo alegó que los saudíes habían disparado contra el aeropuerto de Saná mientras un avión procedente de Irán intentaba aterrizar. Esto reavivó el descontento por el bloqueo liderado por Arabia Saudita, que ha aislado en gran medida las zonas controladas por los hutíes.

Ahora, los combates se han intensificado y la coalición liderada por Arabia Saudita proporciona apoyo aéreo a las fuerzas del Gobierno yemení que intentan revertir los avances recientes de los hutíes a lo largo del mar Rojo. Esos avances les permitieron mejorar la vigilancia del tráfico marítimo por el estrecho de Bab el-Mandeb, un corredor que constituye una alternativa crucial al estrecho de Ormuz, donde Irán ha estado atacando embarcaciones.

Arabia Saudita se está quedando sin interceptores de misiles y ha solicitado a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región, informaron funcionarios regionales a The Associated Press el mes pasado. Uno de ellos señaló que las reservas estadounidenses también han disminuido durante la guerra con Irán.

Sin embargo, Ahmed Nagi, analista sénior para Yemen del International Crisis Group, afirmó que las tácticas de presión de los hutíes podrían resultar contraproducentes.

“En lugar de impulsar a Riad a dar un paso atrás, los ataques contra infraestructura saudí crítica podrían hacer que los saudíes estén más decididos a continuar la campaña”, expresó.

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