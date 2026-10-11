Mueren 12 personas y registran sobre 300 heridos en nuevo ataque contra aeropuerto de Riad

El ataque más reciente contra el aeropuerto internacional de la capital de Arabia Saudí dejó 12 muertos y más de 300 heridos, informaron autoridades de aviación civil el domingo. Una coalición encabezada por Arabia Saudí culpó a los hutíes de Yemen por el ataque.

Se trató del ataque más mortífero en cualquier país árabe del golfo Pérsico desde que empezó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuyos frentes se han expandido para incluir el reciente aumento de los combates entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí.

Un misil impactó un complejo del Aeropuerto Internacional Rey Jalid que alberga las terminales 3 y 4 para vuelos nacionales, dijo un funcionario regional, quien habló a condición de guardar el anonimato porque no estaba autorizado a declarar a los medios.

El comunicado saudí señaló que entre los muertos había cuatro saudíes, así como dos bangladesíes, un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés. Indicó que los heridos estaban siendo atendidos en varios hospitales.

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Trump dijo que consideraría sumarse a los ataques contra los hutíes

Se prevé que el ataque —el más reciente de varios en la última semana contra el aeropuerto— incremente la presión saudí sobre sus aliados, incluido Estados Unidos, para que le proporcionen apoyo militar al reino.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Poco después del ataque del sábado por la tarde, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que estaba evaluando si Estados Unidos debería sumarse a los ataques saudíes contra los rebeldes hutíes de Yemen. “Podríamos hacerlo. Vamos a analizarlo”, dijo. “Acabamos de enterarnos del ataque reciente. Así que tomaremos una decisión. Nos movemos muy rápido”.

La coalición encabezada por los saudíes que combate a los hutíes los culpó del ataque, calificándolo de “crimen de guerra” y prometiendo una respuesta firme. El aeropuerto no tiene instalaciones militares.

No hubo una declaración inmediata de los rebeldes, que más temprano el sábado acusaron a Arabia Saudí de atacar el Aeropuerto Internacional de Saná, la capital yemení controlada por los hutíes.

Los hutíes se atribuyeron la autoría de los ataques de esta semana contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en los que murieron tres saudíes, incluido un piloto. El aumento de los ataques, incluidos contra otros aeropuertos saudíes, instalaciones militares e infraestructura petrolera, ha ocurrido en la semana desde que una coalición encabezada por los saudíes lanzó una ofensiva militar de gran envergadura en Yemen contra los hutíes.

Las autoridades aeronáuticas saudíes indicaron el sábado que las operaciones en el aeropuerto habían sido suspendidas. El aeropuerto tenía una fuerte presencia policial, con todas sus entradas bloqueadas, y las luces alrededor del complejo estaban atenuadas. Los vuelos a Riad estaban desviándose a otros lugares, informó el rastreador Flightradar24. Diversos países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Australia y Canadá, les advirtieron a sus ciudadanos que eviten todo viaje al aeropuerto.

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Para Irán, los combates presionan a un aliado clave de Estados Unidos

Los ataques a Arabia Saudí, el principal exportador de petróleo del mundo, han sacudido los mercados y la región. Y aun así, horas después del más reciente ataque, el ministerio de Energía saudí seguía promoviendo una importante conferencia internacional de energía que está prevista para comenzar en Riad el domingo.

Hasta hace poco, los hutíes se habían mantenido en gran medida al margen de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ahora los rebeldes son una forma para Teherán de aplicar presión sobre un aliado clave de Estados Unidos.

Los saudíes y los hutíes comenzaron a combatir en 2015 cuando el reino entró en la guerra civil de Yemen en nombre del gobierno reconocido internacionalmente. La relativa calma tras un alto el fuego de 2022 terminó en julio, cuando los hutíes reanudaron los ataques, diciendo que los saudíes dispararon contra el aeropuerto de Saná mientras un avión de Irán intentaba aterrizar. Eso reavivó la ira por el bloqueo encabezado por los saudíes que ha aislado en gran medida las zonas administradas por los hutíes.

Los combates en Yemen entre los hutíes y las fuerzas del gobierno yemení respaldadas por Arabia Saudí se han intensificado, y la coalición encabezada por los saudíes brinda apoyo aéreo a las fuerzas gubernamentales, en un intento por revertir los recientes avances hutíes a lo largo de la costa en el mar Rojo. La nueva posición de los rebeldes les dio una mejor vigilancia del transporte marítimo en un corredor que es una alternativa crucial al estrecho de Ormuz, donde Irán ha mantenido sus ataques contra embarcaciones.

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Aunque los hutíes le han dicho a la AP y a otros que sólo atacan el transporte marítimo saudí como parte de un bloqueo, en represalia por uno que les fue impuesto, persisten las preocupaciones sobre ataques más amplios. Los hutíes atacaron previamente a decenas de buques después de que comenzó la guerra en Gaza, diciendo que lo hacían en solidaridad con los palestinos. Una campaña de bombardeos de Estados Unidos limitó drásticamente eso.

Arabia Saudí se queda sin interceptores, dicen funcionarios

Arabia Saudí se está quedando sin interceptores de misiles y le ha pedido a Francia, el Reino Unido, Pakistán y Egipto que desplieguen apoyo de defensa aérea en la región, dijeron funcionarios regionales a la AP el mes pasado, y uno de ellos señaló que las propias existencias de Estados Unidos han disminuido durante la guerra contra Irán.

Varios funcionarios dijeron que la asistencia de Washington ha incluido intercambio de información, identificación de objetivos y planificación para la más reciente ofensiva contra los hutíes.

El sábado, Arabia Saudí indicó que su ministro de Relaciones Exteriores y su homólogo omaní hablaron por teléfono sobre la importancia de “apoyar soluciones diplomáticas para reducir las tensiones” en la región. Omán ha desempeñado en ciertas ocasiones el papel de mediador en la región.

Aumentan las interrupciones de vuelos saudíes

Esta semana, los hutíes advirtieron a las aerolíneas globales “por última vez” sobre las posibles consecuencias de operar en el espacio aéreo saudí, el cual dijeron que es un escenario para sus operaciones militares.

Antes del ataque más reciente, Air India, FlyDubai, Lufthansa Group y Pakistan International Airlines han sido algunas de las aerolíneas que han suspendido vuelos hacia y desde Riad y otros aeropuertos saudíes durante periodos variables.

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La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea ha ampliado su orientación sobre el espacio aéreo saudí, haciendo notar la capacidad de los hutíes de atacar objetivos más adentro del reino, incluido Riad, y un “mayor enfoque en la infraestructura de aviación”.

Los ataques con misiles y drones y los intentos de interceptación “crean un mayor riesgo de identificación errónea de aeronaves civiles”, advirtió.

Dos funcionarios regionales —los cuales hablaron a condición de guardar el anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios— dijeron que los ataques hutíes al aeropuerto de Riad del jueves dañaron tres aviones. En dicho ataque, la aerolínea nacional saudí indicó que una de sus aeronaves resultó dañada mientras estaba en tierra, sin pasajeros a bordo.