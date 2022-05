Jasmine Santana Vega, la madre que perdió a su esposo Alexis Arroyo Ríos y sus tres hijos en un incendio en su hogar en Filadelfia, continúa recuperándose de las heridas que sufrió en el incidente, cuya causa continúa bajo investigación.

“Aún continúa hospitalizada, pero estable. Se encuentra mejorando rápido, gracias a Dios”, compartió Elizabeth Ríos, madre de Alexis y abuela de Alexangel, de 12 años, Yadriel, de nueve años, y Yamalier, de cinco años.

La semana pasada, Jasmine esperaba por ser sometida a una nueva cirugía a raíz de las heridas que sufrió. Ríos confirmó a El Nuevo Día que la madre se recupera con éxito de la operación adicional en una mano.

El incendio ocurrió en la madrugada del 24 de abril pasado en la residencia de la familia puertorriqueña natural de Sabana Grande, ubicada en la calle Hartville del vecindario Kensington.

PUBLICIDAD

El matrimonio dormía cuando se desató el fuego. En medio de la emergencia, Alexis tomó a su esposa y la lanzó por una ventana con la intención de hacer lo mismo con sus tres hijos, pero esto no ocurrió. Solo Jasmine sobrevivió.

“Ese incendio sigue siendo investigado por la Oficina del Jefe de Bomberos”, indicó por escrito una portavoz del Departamento de Bomberos de Filadelfia a este diario.

Mientras se espera por conocer las causas del siniestro, la familia de las víctimas hace gestiones para trasladar los cuerpos a Puerto Rico. Ríos señaló que aún no hay fecha, pero afirmó que sí serán trasladados a la isla.

“Él no pudo salvar a ninguno de los nenes y se me quemó allí también. Mi hijo es un héroe, él tuvo las puertas del cielo abiertas. Pensó en que, si sus hijos se quemaban, él también. Intentó salvarlos, pero no pudo”, relató Ríos en una conversación previa con este medio.

El día del fuego, el comisionado de Bomberos de Filadelfia, Adam Thiel, indicó que los respondedores salieron a la residencia a las 2:01 a.m. y llegaron unos dos minutos después. Pero el esfuerzo no fue suficiente.

Más de una veintena de personas han muerto en Filadelfia en lo que va de año a raíz de los numerosos incendios que se reportan en la ciudad, incluidos los cuatro puertorriqueños.

Cinco días luego de la celebración de Año Nuevo, 12 personas murieron en un fuego en un edificio de apartamentos cerca del Museo de Arte de Filadelfia. Nueve niños murieron en lo que fue descrito como el incendio más mortífero en la ciudad en más de un siglo.