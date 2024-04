Cristianos conservadores alaban historial antiabortista de Donald Trump pero dicen que no ha hecho bastante

Para los cristianos conservadores contrarios al aborto, el expresidente Donald Trump consiguió en cuatro años lo que ningún otro republicano antes que él había sido capaz de hacer: una Corte Suprema de Estados Unidos con mayoría conservadora que anulara el fallo del caso Roe vs. Wade . Es decir: un santo grial para el movimiento.

Con el derecho al aborto controlado ahora por cada estado, en lugar de legalizado en todo el país por el fallo judicial de 1973, Trump dejó claro el lunes que no impulsaría una prohibición federal del aborto mientras compite por su segundo mandato en el Despacho Oval . Algunos líderes religiosos antiabortistas criticaron su postura, mientras que otros agradecieron sus pasadas victorias contra el aborto y prometieron seguir presionando para obtener restricciones federales.

“Todo lo que no le apueste a eso no representa un esfuerzo serio para ganarse al electorado antiabortista” , añadió.

El equipo de campaña de Trump no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press. Pero en el video publicado el lunes en su sitio Truth Social, el expresidente respaldó la variedad de leyes estatales sobre el aborto que surgieron tras la decisión de 2022 de la Corte Suprema que anuló la protección federal del aborto. Trump se atribuyó el mérito del resultado, un fallo histórico celebrado por su base evangélica.