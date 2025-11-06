¿Cuáles son los aeropuertos que reducirán vuelos durante el cierre del gobierno?

A partir de mañana, viernes, 40 aeropuertos en Estados Unidos reducirán los vuelos en un 10% en medio del cierre del gobierno federal, lo que redundará en atrasos y cancelaciones.

La medida de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) aplica a las instalaciones aeroportuarias más ocupadas y responde a la falta de controladores de tráfico aéreo en medio de la interrupción de las labores del gobierno estadounidense.

Ningún aeropuerto de Puerto Rico figura en el listado de aeropuertos afectados, pero sí aparecen algunos con vuelos desde hacia y la isla.

“Ante la información publicada sobre posibles reducciones en el tráfico aéreo en algunos aeropuertos de Estados Unidos, aclaramos que al momento el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) no ha recibido una notificación oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA) o del Departamento de Transporte Federal relacionada a ajustes operacionales que afecten nuestra operación”, estipuló Aerostar Airport Holdings, operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

PUBLICIDAD

“Como parte de nuestros protocolos, mantenemos comunicación constante con las autoridades federales, aerolíneas y agencias pertinentes. De surgir información oficial que indique alguna variación en las operaciones o en itinerarios de vuelo, activaremos de inmediato el plan de comunicación para orientar a los pasajeros, concesionarios y a toda la comunidad aeroportuaria”, agregó la empresa.

Aerostar recordó que la recomendación principal es que los pasajeros mantengan “contacto directo” con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos.

“La prioridad de Aerostar continúa siendo garantizar la seguridad operacional y la continuidad del servicio en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín”, apuntó Aerostar.

Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:

1. Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska

2. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia

3. Aeropuerto Internacional Boston Logan en Massachusetts

4. Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington en Maryland

5. Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte

6. Aeropuerto Internacional Cincinnati/Northern Kentucky en Ohio

7. Dallas Love Field en Texas

8. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Virginia

9. Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado

10. Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth en Texas

11. Aeropuerto Metropolitano Detroit Wayne County en Michigan

12. Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey

13. Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale/Hollywood en Florida

14. Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái

15. Houston Hobby en Texas

16. Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Virginia

17. George Bush Houston Intercontinental en Texas

18. Aeropuerto Internacional de Indianápolis en Indiana

19. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York

20. Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas

PUBLICIDAD

21. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California

22. Aeropuerto LaGuardia en Nueva York

23. Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida

24. Aeropuerto Internacional Chicago Midway en Illinois

25. Aeropuerto Internacional de Memphis en Tennessee

26. Aeropuerto Internacional de Miami en Florida

27. Aeropuerto Internacional Minneapolis/St Paul en Minnesota

28. Aeropuerto Internacional de Oakland en California

29. Aeropuerto Internacional de Ontario en California

30. Aeropuerto Internacional Chicago O’Hare en Illinois

31. Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón

32. Aeropuerto Internacional de Filadelfia en Pensilvania

33. Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor en Arizona

34. Aeropuerto Internacional de San Diego en California

35. Aeropuerto Internacional de Louisville en Kentucky

36. Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma en Washington

37. Aeropuerto Internacional de San Francisco en California

38. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah

39. Teterboro en Nueva Jersey