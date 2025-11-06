¿Cuáles son los aeropuertos que reducirán vuelos durante el cierre del gobierno?
Los recortes estarían aplicándose desde el viernes y se recomienda a los pasajeros que consulten con sus aerolíneas
6 de noviembre de 2025 - 12:53 PM
A partir de mañana, viernes, 40 aeropuertos en Estados Unidos reducirán los vuelos en un 10% en medio del cierre del gobierno federal, lo que redundará en atrasos y cancelaciones.
La medida de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) aplica a las instalaciones aeroportuarias más ocupadas y responde a la falta de controladores de tráfico aéreo en medio de la interrupción de las labores del gobierno estadounidense.
Ningún aeropuerto de Puerto Rico figura en el listado de aeropuertos afectados, pero sí aparecen algunos con vuelos desde hacia y la isla.
“Ante la información publicada sobre posibles reducciones en el tráfico aéreo en algunos aeropuertos de Estados Unidos, aclaramos que al momento el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) no ha recibido una notificación oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA) o del Departamento de Transporte Federal relacionada a ajustes operacionales que afecten nuestra operación”, estipuló Aerostar Airport Holdings, operador privado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).
“Como parte de nuestros protocolos, mantenemos comunicación constante con las autoridades federales, aerolíneas y agencias pertinentes. De surgir información oficial que indique alguna variación en las operaciones o en itinerarios de vuelo, activaremos de inmediato el plan de comunicación para orientar a los pasajeros, concesionarios y a toda la comunidad aeroportuaria”, agregó la empresa.
Aerostar recordó que la recomendación principal es que los pasajeros mantengan “contacto directo” con sus aerolíneas para confirmar el estado de sus vuelos.
“La prioridad de Aerostar continúa siendo garantizar la seguridad operacional y la continuidad del servicio en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín”, apuntó Aerostar.
Aquí hay una lista de los aeropuertos afectados:
1. Aeropuerto Internacional de Anchorage en Alaska
2. Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta en Georgia
3. Aeropuerto Internacional Boston Logan en Massachusetts
4. Aeropuerto Internacional Baltimore/Washington en Maryland
5. Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas en Carolina del Norte
6. Aeropuerto Internacional Cincinnati/Northern Kentucky en Ohio
7. Dallas Love Field en Texas
8. Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Virginia
9. Aeropuerto Internacional de Denver en Colorado
10. Aeropuerto Internacional Dallas/Fort Worth en Texas
11. Aeropuerto Metropolitano Detroit Wayne County en Michigan
12. Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey
13. Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale/Hollywood en Florida
14. Aeropuerto Internacional de Honolulu en Hawái
15. Houston Hobby en Texas
16. Aeropuerto Internacional Washington Dulles en Virginia
17. George Bush Houston Intercontinental en Texas
18. Aeropuerto Internacional de Indianápolis en Indiana
19. Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York
20. Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas
21. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en California
22. Aeropuerto LaGuardia en Nueva York
23. Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida
24. Aeropuerto Internacional Chicago Midway en Illinois
25. Aeropuerto Internacional de Memphis en Tennessee
26. Aeropuerto Internacional de Miami en Florida
27. Aeropuerto Internacional Minneapolis/St Paul en Minnesota
28. Aeropuerto Internacional de Oakland en California
29. Aeropuerto Internacional de Ontario en California
30. Aeropuerto Internacional Chicago O’Hare en Illinois
31. Aeropuerto Internacional de Portland en Oregón
32. Aeropuerto Internacional de Filadelfia en Pensilvania
33. Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor en Arizona
34. Aeropuerto Internacional de San Diego en California
35. Aeropuerto Internacional de Louisville en Kentucky
36. Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma en Washington
37. Aeropuerto Internacional de San Francisco en California
38. Aeropuerto Internacional de Salt Lake City en Utah
39. Teterboro en Nueva Jersey
40. Aeropuerto Internacional de Tampa en Florida
