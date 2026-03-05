¿Cuándo ocurrirá el cambio de horario en Estados Unidos este 2026?

Cuando el reloj marque las 2:00 a.m. del próximo domingo, 8 de marzo, el tiempo dará un pequeño salto hacia adelante en gran parte de los Estados Unidos.

En ese momento, las agujas avanzarán una hora hasta las 3:00 a.m., marcando el inicio del horario de verano, conocido en inglés como “Daylight Saving Time” (DST), una práctica que cada año acompaña la llegada de la primavera boreal.

Esta medida se aplica de manera uniforme, con la excepción de Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes, así como Arizona y Hawaii.

El ajuste busca aprovechar mejor la luz natural durante los meses más cálidos. Con el cambio, los amaneceres ocurrirán más tarde, pero las tardes contarán con más horas de claridad, un patrón que se mantendrá hasta el primer domingo de noviembre, cuando los relojes volverán a atrasarse para regresar al horario estándar.

PUBLICIDAD

En la mayoría de los casos, el cambio ocurrirá sin que las personas tengan que intervenir si quiera. Teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos conectados a internet suelen actualizarse automáticamente. Sin embargo, relojes analógicos y algunos equipos electrónicos más antiguos deberán ajustarse manualmente.

Una idea que se remonta al siglo XVIII

Aunque hoy forma parte de la rutina anual, el horario de verano tiene raíces que se remontan al siglo XVIII. De hecho, el concepto fue planteado por primera vez por Benjamin Franklin en 1784, quien sugirió ajustar los horarios para aprovechar mejor la luz del día.

La medida comenzó a adoptarse gradualmente hasta la Primera Guerra Mundial, cuando varios países la implementaron como estrategia para reducir el consumo de combustible al extender las horas de trabajo con luz natural. En Estados Unidos, el cambio de hora se introdujo a nivel nacional en 1918.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el país volvió a adoptar el sistema, conocido entonces como “War Time”, adelantando los relojes una hora entre 1942 y 1945 para ahorrar energía destinada a la producción militar.

Posteriormente, el Congreso aprobó en 1966 la Ley de Horario Uniforme, que estableció las zonas horarias del país y estandarizó los cambios de horario en primavera y otoño. Décadas más tarde, la “Energy Policy Act" de 2005, firmada por el presidente George W. Bush, amplió la duración del horario de verano al adelantar su inicio y retrasar su final.

Cómo prepararse para el cambio

Aunque el ajuste es de solo una hora, expertos en sueño advierten que el el cuerpo puede necesitar algunos días para adaptarse. Por ello, recomiendan dormir al menos siete horas antes y después del cambio, evitar el consumo de cafeína o alcohol cerca de la hora de dormir y exponerse a la luz solar por la mañana.

PUBLICIDAD

También sugieren comenzar a ajustarse aproximadamente una semana antes, adelantando gradualmente entre 15 y 20 minutos cada día la hora de acostarse y despertarse.

Establecer rutinas relajantes antes de dormir, como practicar meditación o ejercicios de respiración profunda, también puede contribuir a mantener un horario de sueño más regular durante la transición.