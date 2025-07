¿Cuántos viajes ha hecho Donald Trump desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos?

Eso no está lejos de Joe Biden, quien realizó 45 viajes a 17 estados y tres países extranjeros en sus primeros seis meses en 2021, que se superpusieron con la pandemia de COVID-19. El demócrata hizo muchos viajes de fin de semana a su casa en Delaware, donde iba a la iglesia y generalmente no jugaba golf. También tuvo más viajes políticos y oficiales que su sucesor republicano.

Golf de fin de semana y eventos deportivos

Gran parte de los viajes nacionales no relacionados con el golf de Donald Trump se han construido en torno a eventos deportivos. El presidente fue al Super Bowl en Nueva Orleans y a Florida para las 500 Millas de Daytona. Asistió a peleas de UFC en Miami y Newark, Nueva Jersey, los campeonatos de lucha de la NCAA en Filadelfia y la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en East Rutherford, Nueva Jersey.

Mítines políticos y graduaciones

Marcó sus primeros 100 días en el cargo en los suburbios de Detroit, fue a Pittsburgh para pregonar un acuerdo entre U.S. Steel y Nippon Steel de Japón y a Des Moines, Iowa, para dar inicio al comienzo de la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos. El presidente dio un discurso centrado en la economía en un casino de Las Vegas durante el fin de semana de apertura de su segundo mandato, y estuvo en Oxon Hill, Maryland, en las afueras de Washington, para dirigirse a la Conferencia de Acción Política Conservadora en febrero.

Joe Biden no viajó al extranjero en 2021 hasta el G7 en junio, cuando fue al Reino Unido, Bélgica y Suiza, nuevamente en un momento en que la pandemia estaba arrasando.

Viajando a sitios de desastres naturales

Pero Donald Trump no recorrió partes de Missouri y Kentucky que fueron devastadas por tornados. No viajó a áreas afectadas por fuertes tormentas que provocaron inundaciones mortales desde otras partes de Texas y Oklahoma hasta Indiana y Pensilvania. No vio las consecuencias generalizadas de los tornados de primavera, incluso en Mississippi y Arkansas.