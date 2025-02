Cuarto juez federal bloquea orden de Donald Trump sobre ciudadanía por nacimiento

“El presidente Trump puede creer que está por encima de la ley, pero el mandato judicial de hoy envía un mensaje claro: él no es un rey, y no puede reescribir la Constitución con la firma de un bolígrafo” , señalaron los fiscales generales estatales en un comunicado.

En el caso presentado por cuatro estados en Seattle, el juez federal de distrito John C. Coughenour dijo que el gobierno de Trump estaba intentando ignorar la Constitución, y que el presidente intentaba cambiarla mediante una orden ejecutiva.

Argumentan que el principio de la ciudadanía por nacimiento está “consagrado en la Constitución”, y que Trump no tiene la autoridad para emitir la orden , que dijeron es un “intento flagrantemente ilegal de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía en función de su ascendencia”.

En el centro de las demandas se encuentra la 14ta Enmienda de la Constitución, que fue ratificada en 1868 tras la Guerra Civil y la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott. En ese fallo, el máximo tribunal determinó que Scott, un hombre esclavizado, no era un ciudadano a pesar de haber vivido en un estado donde la esclavitud estaba prohibida.

El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de personas que no son ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.