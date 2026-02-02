Departamento de Justicia dice que ha retirado los archivos Epstein que podían contener información sobre víctimas

El Departamento de Justicia informó el lunes que retiró varios miles de documentos y “materiales” que pudieron haber incluido inadvertidamente información que identifica a víctimas, desde que comenzó a divulgar el viernes el más reciente lote de documentos relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein.

Atribuyó la divulgación de información sensible, que provocó protestas de víctimas y sus abogados, a errores “técnicos o humanos”.

En una carta dirigida a los jueces de Nueva York que supervisan los casos de tráfico sexual presentados contra Epstein y su confidente Ghislaine Maxwell, el fiscal federal Jay Clayton escribió que el departamento había retirado casi todos los materiales identificados por víctimas o sus abogados, junto con un “número sustancial” de documentos identificados de manera independiente por el gobierno.

Clayton, con sede en Manhattan, dijo que el departamento ha “revisado de manera iterativa sus protocolos para abordar documentos marcados” después de que víctimas y sus abogados solicitaron cambios al proceso de revisión y redacción de los registros publicados.

Escribió que los documentos se retiran de inmediato del sitio web público cuando las víctimas señalan una inquietud sobre algo que debería ser redactado. Señaló que la inquietud se evalúa antes de que pueda volver a publicarse una versión redactada del documento, “idealmente dentro de 24 a 36 horas”.

El fiscal general adjunto Todd Blanche dijo en una entrevista el domingo en “This Week” de ABC que ha habido errores esporádicos, pero que el Departamento de Justicia ha tratado de actuar con rapidez para corregirlos.

“Cada vez que escuchamos de una víctima o de su abogado que creen que su nombre no fue redactado adecuadamente, lo rectificamos de inmediato. Y las cifras de las que estamos hablando, para que el pueblo estadounidense lo entienda, son el 0.001% de todos los materiales”, dijo Blanche.

El impacto de los errores en la redacción de los documentos quedó en evidencia el lunes por la mañana en un juicio por tráfico sexual en un tribunal federal de Nueva York, cuando abogados de dos corredores inmobiliarios de alto nivel y su hermano pidieron a la jueza Valerie E. Caproni que declarara un juicio nulo debido a documentos que se hicieron públicos sin las redacciones necesarias.

Deanna Paul, abogada defensora en el juicio de Tal, Oren y Alon Alexander, dijo que el “gobierno, mediante su propia conducta, ha destruido la posibilidad de un juicio justo en este caso”, después de que los nombres de los hermanos fueran incluidos en varios documentos divulgados el viernes. Los hermanos se han declarado no culpables de drogar y violar a múltiples niñas y mujeres entre 2008 y 2021.

Paul dijo que los hermanos Alexander habían sido ahora “marcados” con la “asociación más tóxica”.

La jueza rechazó de manera preliminar la solicitud de juicio nulo, pero aun así confrontó a una fiscal y preguntó: “¿Gobierno, en serio?”.

“Sí, entiendo de dónde viene el tribunal”, respondió la fiscal federal adjunta Elizabeth Espinosa.

Dijo que no estaba segura de cómo los documentos quedaron “atrapados en el universo de documentos” relacionados con Epstein, pero confirmó que al menos uno de los documentos que mencionan a los hermanos Alexander “debió haberse redactado adecuadamente”, y señaló que los documentos habían sido retirados de la circulación pública.