La medida, que se produce un día después de que un artículo del Wall Street Journal pusiera de relieve la relación de Trump con Epstein, busca contener la creciente controversia que ha envuelto al gobierno desde que anunció que no publicaría más archivos gubernamentales del caso de tráfico sexual de Epstein.

El anuncio del Departamento de Justicia de que no haría públicos más archivos de Epstein enfureció a sectores de la base de Trump, en parte porque miembros de su propia administración habían exagerado la esperada publicación y alimentado conspiraciones en torno al financiero con buenas conexiones.

Así es la isla de Jeffrey Epstein en el Caribe. Jeffrey Epstein compró la isla Little St. James hace más de 20 años. (AP)

La exigencia de Trump de publicar las transcripciones del gran jurado se produjo después de que The Wall Street Journal informara el jueves sobre una carta sexualmente sugerente que, según el periódico, llevaba el nombre de Trump y que se incluyó en un álbum de 2003 para el cumpleaños número 50 de Epstein.

La carta, que lleva el nombre de Trump, incluye un texto enmarcado por la silueta de lo que parece ser una mujer desnuda dibujada a mano y termina con: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”, según el periódico. El medio describió el contenido de la carta, pero no publicó una foto que la muestre completa.

“Estas no son mis palabras, no es mi forma de hablar. Además, no hago dibujos”, escribió el presidente en redes sociales.