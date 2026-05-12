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Derrumbe de puente en Baltimore en 2024 termina con acusación federal contra una naviera

En el incidente murieron seis trabajdores, según las autoridades

12 de mayo de 2026 - 12:51 PM

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En esta imagen, distribuida por la Guardia Nacional de Maryland, el carguero Dalí, varado bajo un tramo derrumbado puente Francis Scott Key tras chocar contra la estructura, el 26 de marzo de 2024, en Baltimore. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes cargos penales contra una empresa naviera de Singapur por el accidente de 2024 en el que uno de sus buques chocó contra el puente Francis Scott Key, en Baltimore, provocando su colapso y la muerte de seis trabajadores.

La Fiscalía acusa a Synergy Marine Group de fomentar condiciones de navegación inseguras debido al mal estado de los sistemas del buque implicado, el Dali, así como de otros de su flota. La acusación también sostiene que la empresa falsificó registros de inspección de seguridad y mintió a los investigadores tras el accidente.

“El colapso del puente Francis Scott Key fue una tragedia evitable de enormes consecuencias”, declaró en un comunicado el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.

Imagen del derrumbe de un puente de Baltimore (norte de EE.UU) sobre el rio Patapsco a causa del choque de un carguero contra uno de sus pilares.El incidente ocurrió esta madrugada.La colisión del carguero “Dali” contra el puente Francis Scott Key Bridge de Baltimore se produjo poco después de que la nave perdiera la electricidad, según muestra un vídeo del accidente, aunque la Policía de Baltimore asegura que no hay indicios de ataque terrorista.
1 / 26 | Impresionantes imágenes tras derrumbe del puente de Baltimore. Imagen del derrumbe de un puente de Baltimore (norte de EE.UU) sobre el rio Patapsco a causa del choque de un carguero contra uno de sus pilares. - Harford County Fire and EMS

En la madrugada del 26 de marzo de 2024, el Dali sufrió dos apagones y quedó a la deriva hasta estrellarse contra el puente, que se derrumbó y causó la muerte de seis trabajadores de la construcción, todos hispanos, que realizaban labores de mantenimiento en la infraestructura.

La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB, en inglés) indicó que el buque, de bandera singapurense y 300 metros de eslora, sufrió dos cortes de energía en un lapso de cuatro minutos tras salir del puerto de Baltimore.

La NTSB determinó que los apagones fueron causados por un cable suelto y por problemas con una bomba de combustible, respectivamente.

Los investigadores señalaron además que Synergy Marine probablemente conocía el mal funcionamiento de las bombas de combustible, pero no solucionó el problema.

El accidente tuvo graves consecuencias económicas para Maryland, ya que bloqueó la entrada y salida del puerto de Baltimore, uno de los más relevantes de Estados Unidos.

Las autoridades estatales estiman que la sustitución del puente, cuya reapertura al tráfico está prevista para finales de 2030, podría costar entre 4,300 y 5,200 millones de dólares.

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Breaking NewsBaltimoreFiscalía federal Estados UnidosDepartamento de Justicia de Estados Unidos
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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