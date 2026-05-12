La Fortaleza se reunirá con jefatura de la AAA para discutir proyectos en área metropolitana

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, reveló que esta semana La Fortaleza se reunirá con la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para “delinear” los proyectos de mejoras permanentes que impactarán el servicio en el área metropolitana, en momentos en que son recurrentes las interrupciones por fallas que la corporación pública atribuye a obras retrasadas por años y sube el tono de críticos como el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

“Esas mejoras que ya se están comenzando a trabajar en infraestructura toman un tiempo. Vamos a tener una reunión esta semana con el equipo de Acueductos para hablar de cómo van esas mejoras y cuánto tiempo van a tardar, para dar una respuesta concreta al alcalde de San Juan, pero más importante aún, al pueblo de Puerto Rico”, afirmó Domenech el martes, durante una rueda de prensa en La Fortaleza. No precisó el día del encuentro.

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes, la AAA detuvo las bombas de extracción de aguas crudas que sirven la planta de filtros Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, para realizar trabajos de limpieza en respuesta a la sedimentación causada por lluvias recientes. Fue la segunda vez en menos de una semana que la AAA lleva a cabo trabajos similares, interrumpiendo o limitando el servicio de agua potable en amplios sectores de la capital, que se alimenta mayormente de Sergio Cuevas.

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El viernes, el presidente de la AAA, Luis González Delgado, sostuvo, en conferencia de prensa, que limitaciones en equipos como válvulas de filtros en la planta Sergio Cuevas provocan que este tipo de trabajos de mantenimiento ordinario tengan un impacto operacional mayor. Las válvulas no se han reemplazado a pesar de que existen órdenes de compra que datan de, al menos, cuatro años, según el funcionario, debido a que la pasada administración priorizó la continuidad operacional sobre trabajos de mejoras que eran necesarios.

“Los problemas de infraestructura en Acueductos vienen ya de décadas y también de años, particularmente en las áreas de San Juan. Eso no es para dar una excusa, es para hablar de realidades. Tenemos que partir de premisas con los datos reales”, insistió Domenech.

Desde mediados de 2025, cuando el área metropolitana sufrió insuficiencias masivas en el servicio de agua potable, Romero ha reclamado cambios mayores en la cúpula de la AAA, planteamiento que ha reiterado desde la semana pasada, ante la nueva racha de interrupciones, en este caso, por labores programadas.

1 / 7 | Imágenes de cómo reparan avería que dejó sin agua a cientos de miles de abonados de la AAA. La avería en el Superacueducto fue detectada en un tramo de la tubería en Manatí. - Suministrada 1 / 7 Imágenes de cómo reparan avería que dejó sin agua a cientos de miles de abonados de la AAA La avería en el Superacueducto fue detectada en un tramo de la tubería en Manatí. Suministrada Compartir

De la reunión que sostendrá con personal de la AAA esta semana, Domenech insistió que deberán surgir fechas y costos detallados para las inversiones que atenderán los proyectos en la zona metropolitana.

“Estos son los problemas que han existido por años, ya se asignó esta cantidad de dinero y en esta fecha comienzan los trabajos y en esta fecha esperamos concluirlos”, enumeró Domenech sobre las preguntas que podrían responderse en el encuentro, al asegurar que la administración de Jenniffer González mantiene comunicación con el alcalde Romero, a quien se menciona como potencial retador de la mandataria en una primaria del Partido Nuevo Progresista.

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