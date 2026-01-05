Desaparece placa conmemorativa del 6 de enero de 2021 del Capitolio federal

Washington - A punto de cumplirse el quinto aniversario del atentado del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio, la placa oficial en homenaje a los policías que defendieron la democracia aquel día no aparece por ninguna parte.

No está expuesta en el Capitolio, como exige la ley. Se desconoce su paradero, aunque se cree que está almacenada.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Luisiana, aún no ha desvelado formalmente la placa. Y el Departamento de Justicia de la administración Trump está tratando de desestimar una demanda de oficiales de policía que piden que se muestre como estaba previsto. El Arquitecto del Capitolio, que fue responsable de obtener y exhibir la placa, dijo que a la luz del litigio federal, no puede hacer comentarios.

Decididos a preservar la historia de la nación, unos 100 miembros del Congreso, en su mayoría demócratas, se han encargado de conmemorar el momento. Durante meses, han colocado réplicas de la placa del 6 de enero en las puertas de sus despachos, lo que ha dado lugar a un complejo del Capitolio repleto de recuerdos improvisados.

“En nombre de un Congreso agradecido, esta placa honra a los extraordinarios individuos que valientemente protegieron y defendieron este símbolo de la democracia el 6 de enero de 2021”, se lee en el falso bronce que sustituye al real. “Su heroísmo nunca será olvidado”.

6 de enero vacío en el Capitolio

En Washington, una capital repleta de monumentos a la historia de la nación, la placa estaba destinada a convertirse en un marcador sencillo pero permanente, situado cerca de la fachada oeste del Capitolio, donde se produjeron algunos de los enfrentamientos más violentos cuando los alborotadores irrumpieron en el edificio.

Pero en su ausencia, la placa desaparecida deja paso a algo totalmente distinto: una cultura del olvido.

Los visitantes pueden pasar por el Capitolio sin ningún recuerdo formal de lo que ocurrió aquel día, cuando una turba de partidarios del presidente Donald Trump irrumpió en el edificio tratando de anular la derrota del republicano en la reelección de 2020 frente al demócrata Joe Biden. Si no se controla la memoria, pueden surgir nuevos relatos y arraigar historias revisadas.

Hace cinco años, el entonces líder del Partido Republicano en el Senado declaró “insurrección” la chocante escena, mientras que el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes la calificó entonces de su “día más triste” en el Congreso. Pero esas condenas se han desvanecido.

Trump lo llama “día del amor”. Y Johnson, que estuvo entre los legisladores que impugnaron los resultados de las elecciones de 2020, es ahora el presidente de la Cámara de Representantes.

“La cuestión del 6 de enero -la democracia estaba en la guillotina- sigue siendo qué importancia tiene ese acontecimiento en el conjunto de la historia de Estados Unidos del siglo XXI”, afirmó Douglas Brinkley, profesor de Historia de la Universidad Rice y destacado académico.

“¿Se considerará el 6 de enero como el momento seminal en que la democracia estuvo en peligro?”, preguntó. ¿O será recordado como “una especie de extraño acontecimiento aislado”?

“No hay tanto consenso al respecto como cabría pensar en el quinto aniversario”, dijo.

Los recuerdos cambian, pero el legado violento perdura

Al menos cinco personas murieron en los disturbios y sus consecuencias, entre ellas Ashli Babbitt, partidaria de Trump, que recibió un disparo mortal de la policía cuando intentaba trepar por una ventana hacia la Cámara de Representantes. Más de 140 agentes del orden resultaron heridos, algunos de gravedad, y varios murieron más tarde, algunos por suicidio.

En total, unas 1,500 personas fueron acusadas por el ataque al Capitolio, uno de los mayores enjuiciamientos federales de la historia del país. Cuando Trump volvió al poder en enero de 2025, los indultó a todos a las pocas horas de tomar posesión.

A diferencia de los haces de luz gemelos que conmemoraron el atentado del 11 de septiembre de 2001 o de las sillas aisladas en el monumento conmemorativo del atentado de Oklahoma City, la falta de reconocimiento del 6 de enero ha dejado un vacío no sólo en la memoria, sino también a la hora de ayudar a reconstruir el país.

“Por eso se pone una placa”, dijo la diputada demócrata Mary Gay Scanlon. “Se respeta la memoria y el servicio de las personas implicadas”.

Policía demanda por placa del 6 de enero, DOJ busca desestimar

A lo largo de los años, la oficina del portavoz ha sugerido que estaba trabajando en la instalación de la placa, pero declinó responder a una solicitud de más comentarios.

Los legisladores aprobaron la placa en marzo de 2022 como parte de un paquete más amplio de financiación del gobierno. La resolución decía que Estados Unidos “debe su más profunda gratitud a esos oficiales”, y establecía las instrucciones para una placa honorífica con los nombres de los oficiales “que respondieron a la violencia ocurrida”. Se daba un plazo de un año para su instalación en el Capitolio.

Este verano, dos agentes que se enfrentaron a la turba aquel día interpusieron una demanda por el retraso.

“Al negarse a cumplir la ley y honrar a los oficiales como es su obligación, el Congreso fomenta esta reescritura de la historia”, afirma la reclamación de los oficiales Harry Dunn y Daniel Hodges. “Sugiere que los oficiales no son dignos de ser reconocidos, porque el Congreso se niega a reconocerlos”.

El Departamento de Justicia pretende que se desestime el caso. La fiscal federal Jeanine Pirro y otros argumentaron que el Congreso “ya ha reconocido públicamente el servicio del personal encargado de hacer cumplir la ley” al aprobar la placa y que exhibirla no aliviaría los problemas a los que dicen enfrentarse por su trabajo.

“Es inverosímil”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia, sugiriendo que la instalación de la placa “pondría fin a las supuestas amenazas de muerte que afirman haber estado recibiendo”.

El Departamento también ha señalado que en la placa deben figurar los nombres de “todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” que intervinieron aquel día, unas 3.600 personas.

Surgen monumentos improvisados

Los legisladores que han instalado réplicas de la placa frente a sus despachos afirman que es importante que el público sepa lo que ocurrió.

“Hay nuevas generaciones de personas que apenas están creciendo ahora que no entienden lo cerca que estuvimos de perder nuestra democracia el 6 de enero de 2021”, dijo el representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, miembro del comité del 6 de enero, que se opuso al liderazgo del Partido Republicano pero que, sin embargo, emitió un informe de casi 1. 000 páginas investigando el período previo al ataque y el intento de anular las elecciones de 2020.000 páginas investigando el período previo al ataque y el intento de anular las elecciones de 2020.

Raskin prevé que el Capitolio acoja algún día visitas guiadas sobre lo ocurrido. “La gente tiene que estudiarlo como una parte esencial de la historia estadounidense”, dijo.

“Piense en las fechas de la historia de Estados Unidos que conocemos sólo por las fechas: Está el 4 de julio. El 7 de diciembre. El 11 de septiembre. Y el 6 de enero”, dijo la diputada demócrata Zoe Lofgren, que también formó parte de la comisión y tiene una placa delante de su despacho.

“Realmente me salvaron la vida y salvaron la democracia, y merecen que se les dé las gracias por ello”, afirmó.

Pero con el paso del tiempo, ya no hay servicios conmemorativos bipartidistas para el 6 de enero. El martes, los demócratas volverán a convocar a los miembros del comité del 6 de enero a una audiencia para “examinar las amenazas actuales a unas elecciones libres y justas”, según anunció el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York. Es poco probable que los republicanos participen.

Los republicanos de Johnson han encargado al representante Barry Loudermilk, de Georgia, que cree su propio comité especial para descubrir lo que el portavoz llama “toda la verdad” de lo ocurrido. Tienen prevista una audiencia este mes.

“Deberíamos poner fin a esta tontería de intentar blanquear la historia: no va a ocurrir”, dijo el representante Joe Morelle, demócrata por Nueva York, que ayudó a liderar la iniciativa de exponer las réplicas de las placas.

“Yo estaba aquí ese día, así que nunca lo olvidaré”, dijo. “Creo que los estadounidenses no olvidarán lo que ocurrió”.

El número de placas improvisadas que llenan los pasillos es testimonio de ese recuerdo, dijo.