Detención de ICE a un grupo de jóvenes mariachis en Texas levanta críticas bipartidistas

McALLEN, Texas - La detención por parte de las autoridades migratorias estadounidenses de dos hermanos adolescentes que eran miembros destacados de una banda de mariachis reconocida a nivel nacional en el sur de Texas ha desatado críticas bipartidistas de que la campaña de deportación masiva de la administración Trump se ha extralimitado.

Los hermanos Antonio Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Joshua, de 14, fueron detenidos junto con su hermano de 12 años y sus padres el 25 de febrero, según un pariente y una novia que organizaron una cuenta de GoFundMe para la familia. La familia se había puesto en contacto regularmente con las autoridades de inmigración, como se les había ordenado, cuando fueron detenidos, dijeron el pariente y la novia.

Los adolescentes eran miembros destacados del grupo Mariachi Oro de McAllen High School, que ha visitado la Casa Blanca, actuado en el Carnegie Hall y ganado ocho campeonatos estatales.

Antonio fue puesto en libertad el lunes por la tarde. Ni él ni sus abogados comentaron a los periodistas que abandonaron un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Raymondville, Texas. Los otros cuatro miembros de la familia estaban retenidos en otro centro de detención para familias en Dilley, Texas.

El ICE no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el lunes.

Cargos electos de todo el espectro político expresaron su apoyo a la familia, originaria de México, que había solicitado asilo en Estados Unidos y se encontraba en trámites de inmigración.

“La historia de la familia Gámez-Cuéllar me rompe el corazón. Los habitantes del sur de Texas saben mejor que nadie que podemos proteger nuestra frontera y tratar a las personas con dignidad: no son valores contrapuestos”, declaró la congresista republicana Mónica de la Cruz, representante de McAllen.

El alcalde republicano de McAllen, Javier Villalobos, dijo que apoyaba a la familia y afirmó que sigue abogando por “vías responsables para las personas respetuosas de la ley que quieran contribuir a nuestra economía, mantener a sus familias y convertirse en vecinos productivos en McAllen.”

El representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, visitó el lunes a los cuatro miembros de la familia en el centro de detención de Dilley, cerca de San Antonio.

Castro ya había visitado el centro cuando abogó por la liberación de un niño de 5 años de Minnesota, Liam Conejo Ramos, y de su padre ecuatoriano.

El representante estadounidense Adriano Espaillat, demócrata por Nueva York y presidente del Grupo Hispano del Congreso, calificó de “indignante” la detención de la familia.

