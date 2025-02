En un informe a la Casa Blanca, Lee Zeldin, el administrador de la EPA —siglas en inglés de la agencia—, solicitó redactar de nuevo el hallazgo de la EPA que determinó que los gases de efecto invernadero que calientan el planeta ponen en peligro la salud y el bienestar público, según cuatro personas que fueron informadas sobre el asunto pero que hablaron con The Associated Press a condición de guardar el anonimato, ya que la recomendación no ha sido divulgada públicamente.