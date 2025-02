¿Qué significa el registro para los que viven ilegalmente en Estados Unidos?

Las autoridades migratorias dicen que toda persona que viva en Estados Unidos de manera ilegal pronto tendrá que registrarse con el gobierno federal , y aquellos que no lo hagan podrían enfrentar multas, prisión o ambas.

El registro será obligatorio para todos los mayores de 14 años que no tengan estatus legal, según un comunicado del martes de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una rama del Departamento de Seguridad Nacional . Cada persona debe registrarse y proporcionar sus huellas dactilares y dirección, dice el comunicado, y los padres y tutores de cualquier persona menor de 14 años deben asegurarse de que estén registrados.

¿Qué hay detrás del registro?

Los funcionarios dicen que eso cambiará ahora. “La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración; no seleccionaremos cuáles leyes aplicaremos”, afirmó la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado. “Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad y protección de nuestra patria y de todos los estadounidenses”.

¿Cuál es el objetivo del anuncio?

¿Cuál será el efecto del registro?

Como muchas cosas sobre el registro, eso no está claro por ahora. Pero los académicos dicen que las consecuencias prácticas pueden ser irrelevantes, ya que las personas que están el país ilegalmente probablemente no se registrarán, porque si se registran podrían ser más fáciles de deportar. “Pero incluso si no logra mucho en términos de deportar a más personas, envía una señal al pueblo estadounidense de que ‘estamos endureciendo las medidas contra los inmigrantes’, y también aumentará el miedo que los inmigrantes ya tienen sobre lo que está sucediendo”, señaló Stephen Yale-Loehr, un académico de derecho de inmigración y profesor retirado de la Facultad de Derecho de Cornell.