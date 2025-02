La organización Acacia Center for Justice, que proporciona servicios legales a más de 26,000 niños, denunció haber recibido una notificación del Departamento de Interior ordenando suspender “de inmediato” su programa para menores no acompañados.

El Gobierno de estadounidense no está obligado a proporcionar representación legal a las personas que se enfrentan a un proceso judicial migratorio y los migrantes que no encuentran o no tienen recursos para contratar un abogado dependen de los servicios legales de organizaciones no gubernamentales como Acacia.