Donald Trump afirma que Zohran Mamdani quiere reunirse con él en Washington

1 / 23 Así transcurrió la visita del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al Centro Islámico del Caribe en Caimito

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito.

Xavier Araújo