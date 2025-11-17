Opinión
17 de noviembre de 2025
76°nubes rotas
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump afirma que Zohran Mamdani quiere reunirse con él en Washington

Este sería el primer contacto entre el mandatario republicano y el alcalde electo de Nueva York

17 de noviembre de 2025 - 10:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un día antes de la elección, el presidente había advertido de que si “el candidato comunista ganaba”, sería “muy improbable” que el siguiese dando fondos federales a la ciudad, la mayor de Estados Unidos, pero ahora sostuvo que apoyará a Nueva York. (Xavier Araújo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, quiere reunirse con él en Washington, lo que ocurriría después de meses de confrontación.

RELACIONADAS

“Al alcalde (electo) de Nueva York le gustaría reunirse con nosotros y vamos a arreglar algo, pero le gustaría venir a Washington y reunirse y vamos a hacer algo”, declaró el mandatario a los medios desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

Este sería el primer contacto entre el mandatario republicano y el alcalde electo de Nueva York, quien se identifica como un socialista democrático y Trump tacha de “comunista”, tras los comicios locales del 4 de noviembre que el candidato demócrata ganó como el más joven y el primer musulmán en el puesto.

Trump, quien es originario de Nueva York, había declarado, un día después de la elección, que se reuniría con Mamdani si él lo buscaba primero.

El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. Políticos neoyorquinos, entre ellos Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, viajaron a Puerto Rico para la conferencia anual Somos. Oficialmente, los legisladores se reúnen cada año en la isla para debatir temas importantes para Puerto Rico y las comunidades puertorriqueñas. Mamdani, de 34 años y asambleísta estatal por el distrito de Queens, y quien se describe como un político socialdemócrata, hizo campaña sobre promesas como congelar los precios de rentas, desarrollar 200,000 nuevas viviendas, hacer gratuito el transporte público, establecer supermercados públicos y ofrecer cuido y educación preescolar libre de costo.
1 / 23 | Así transcurrió la visita del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, al Centro Islámico del Caribe en Caimito. El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani llegó a Puerto Rico el 6 de noviembre de 2025 para participar de la conferencia SOMOS 25 organizaa por los funcionarios latinos del estado neoyorquino. Ademas visitó, el 7 de noviembre, el Centro Islamico del Caribe - Masjid Ebadur Rahman, en Caimito. - Xavier Araújo

Un día antes de la elección, el presidente había advertido de que si “el candidato comunista ganaba”, sería “muy improbable” que el siguiese dando fondos federales a la ciudad, la mayor de Estados Unidos, pero ahora sostuvo que apoyará a Nueva York.

“Queremos ver que todo le vaya bien a Nueva York”, aseveró.

Donald Trump Zohran Mamdani Nueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
